לפחות 30 בני אדם נהרגו בימים האחרונים בערים הכורדיות בצפון-מערב איראן, כך מדווחים היום (שלישי) ארגוני זכויות אדם במדינה. בימים האחרונים חלה החמרה דרמטית באופי המחאות באזור הכורדי – ובהתאם גם הוחמרה מאוד האכיפה האלימה של כוחות הביטחון.

בימים האחרונים נשמעו טענות לביצוע מעשי "טבח" לפחות בשתי ערים באזור הכורדי באיראן. בלילה שבין שבת ראשון דווח על ירי מסיבי של כוחות הביטחון האיראניים בעיר מהאבאד, כולל ירי ישיר על האזרחים באמצעות מקלעים. אתמול דווח על הסלמה דומה בין המפגינים לרשויות גם בעיר ג'אווארוד.

אין מספר רשמי או הערכה מדויקת של היקף הנפגעים בהתנגשות בין המפגינים לכוחות הביטחון בימים האחרונים ובכלל, אך ההערכה היא כי רק בימים האחרונים השבוע נהרגו ונפצעו עשרות בני אדם, ואולי אף יותר. האזור הכורדי בצפון-מערב איראן מהווה את מרכז ההפגנות העיקרי לאורך קרוב ל-70 ימים, מאז מותה של הצעירה מהסא אמיני.

במקביל להופעת אירועי מחאה במקומות נוספים באיראן, האזור הכורדי מייצר את עיקר מוקדי החיכוך. במקביל, ניכר כי באזור זה, המהווה את הפריפריה של איראן ביחס לאזורים מרכזיים אחרים – מרשים לעצמם כוחות הביטחון להפעיל אלימות קשה הרבה יותר – זאת אולי בניגוד לנעשה בערים מרכזיות כמו הבירה טהראן, ואחרות.

אתמול פורסם באיראן סרטון שמציג לכאורה שימוש של כוחות הביטחון בג'אוונרוד בגז עצבים נגד המפגינים. לפי שעה לא התקבלו אימותים נוספים לטענות הללו, אך זו עשויה להיות עדות נוספת ליד הקשה של השלטונות נגד הכורדים באיראן.

אחת המפגינות במחוז כורדיסטאן באיראן התראיינה בעילום שם לרשת BBC, והביעה את תסכולה על העובדה שהמחאה נשארת בעיקר באזור הכורדי, ולא מצליחה לסחוף אליה קהלים ואוכלוסיות נוספות בשאר חלקי איראן. "בבקשה עזרו לנו, הם הורגים כל אחד, הם הורגים את הנוער שלנו. מדוע אתם, האנשים בטהראן, לא יוצאים לרחובות? בבקשה עזרו לכורדיסטאן, עזרו לנוער שלנו".

