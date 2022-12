בסין ממשיכים במדיניות הסרת הגבלות הקורונה באופן גורף, למרות הימשכות הדיווחים על התפרצות מחודשת אדירה של הנגיף, וחשש לקריסה בבתי החולים. אתמול הודיעו בבייג'ינג כי ב-8 בינואר יוסרו ההגבלות האחרונות, שבין השאר קובעות חובת בידוד לתיירים ואזרחים המגיעים מחוץ למדינה.

במקביל לדיווחים על הדבקה של עשרות מיליוני בני אדם מדי יום בתקופה האחרונה, רשויות הבריאות בסין הודיעו אתמול כי יפסיקו את הדיווח היומי על מצב הקורונה במדינה, על רקע העובדה כי נמתחה ביקורת גדולה על מהימנות ואמיתות הנתונים הרשמיים המדווחים. במקום זאת, בסין הודיעו כי ידווחו על מצב הקורונה במדינה אחת לחודש, לאחר שרמת החירום במדינה תרד מרמה A לרמה B ב-8 בינואר.

רופאים ותיקים שעובדים בבתי חולים בסין במשך שנים ארוכות, שוחחו עם רויטרס ואישרו את הדיווחים על המצב הרפואי החמור במדינה. ד"ר הווארד ברנשטיין סיפר כי במשך יותר מעשר שנים שהוא עובד כרופא בסין, הוא לא ראה דבר כזה. הוא אמר כי כמויות החולים המגיעים לבתי החולים גדלות כל הזמן, וכמעט כל המטופלים הם קשישים, בעלי סיכויים נמוכים להתמודד בהצלחה עם המגפה.

