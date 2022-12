מהומות לאחר הניצחון בגביע העולם: לאחר שניצחו 2:0 והעפילו לגמר המונדיאל, בצרפת ובבלגיה נצפו אמש (רביעי) מהומות אלימות שפרצו ברחובות. במהלך העימותים נהרג ילד בן 14 בעיר מונטפלייה שבדרום צרפת. בהודעה שפרסמו ברשויות המקומיות נאמר כי הנער ״נפגע באלימות״ ממכונית בעיר והועבר לבית החולים – אך נפטר זמן קצר לאחר הגעתו. המשטרה פתחה בחקירה, וממשיכה להיאבק על מנת לשמור על הסדר בערים ברחבי צרפת.

#Breaking: Update - First heavy clashes with french riot police engaging with Moroccan fans on the arc de triomphe at the #ChampsElysees, #Paris, #France, at the fans were throwing rocks and other kinds of projectiles towards French celebrating French people and their vehicles. pic.twitter.com/tUxof0uzSt — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 14, 2022

This video shows rockets being fire by Moroccan thugs towards French team supporters and police officers. It’s war in Paris. French people are not allowed to celebrate their victory because Moroccans are attacking them with rockets pic.twitter.com/PlKhSHQSJ2 — Aldo Rossi (@AldoRossiSI) December 14, 2022

ככל הנראה, הילד מרוקני בן ה-14 הלך ברחובות מונטפלייה לאחר המשחק יחד עם קבוצה של אוהדי מרוקו, כאשר הם נתקלו במכונית עם דגל צרפת המתנוסס מחוץ לחלונה. לפי העדויות, הקבוצה זינקה על המכונית וניסתה לקרוע את הדגל - כאשר הנהג נבהל וביצע פניית פרסה מהירה כדי לברוח. כתוצאה, הנער נשאב מתחת לגלגלים בעודו סובל מפציעות אנושות ולאחר מכן נפטר בבית החולים.

In Montpellier, France, fighting and rioting broke out between supporters of Morocco and France. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XlP1wh0NrR — Andy Ngô ️‍ (@MrAndyNgo) December 14, 2022





בסרטונים שצולמו בערי דרום צרפת נראים מעריצים נלחמים ברחובות, משגרים אבוקות זה לעבר זה ומציתים פחי אשפה ברחובות - בעוד שוטרים מניפים אלות ומשתמשים בתותחי מים כדי לדכא את המהומות. לפחות 40 חברי תנועה ימנית-קיצונית בצרפת נעצרו בגין החזקת נשק בלתי חוקי, ובעיר קריי הותקפה ניידת משטרה.

En Montpellier, un coche francés ha arremetido contra aficionados marroquíes cuando estos últimos han intentado rodearle y robarle la bandera.



De momento, se desconoce la gravedad de los heridos. pic.twitter.com/gXOj7uSItA — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) December 14, 2022

Some rioters started fires in Lyon after Morocco was defeated by France in the World Cup. pic.twitter.com/VtszEZqXlS — Andy Ngô ️‍ (@MrAndyNgo) December 14, 2022

המהומות התרחשו גם בבריסל, בה כ-100 אוהדים מרוקנים ירו זיקוקים וזרקו חפצים לעבר שוטרים שנאלצו להפעיל גז מדמיע על מנת לפזר את ההמולה. בעיר פריז לבדה משטרת צרפת פרסה כ-10 אלף שוטרים: כ-2,200 מהם בשדרת השאנז אליזה.