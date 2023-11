ארה"ב וישראל דנות בגירוש אלפי מחבלי חמאס מרצועת עזה במטרה לקדם את סיום הלחימה, כך דווח הבוקר (חמישי) בוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, גורמים בוושינגטון ובירושלים דנים ב"תקדים ביירות", אז גורשו יאסר ערפאת ורבים ממחבלי אש"ף מלבנון לתוניסיה במטרה לסיים את המצור על העיר.

בארה"ב ובישראל דנים בימים האחרונים על הדרכים לצמצום הלחימה ברצועה, ובקידום רעיונות היום שאחרי המלחמה, וגם כפי שכינה זאת שר החוץ האמריקני בלינקן שמבקר בישראל: "היום שאחרי היום שאחרי המלחמה". על רקע הדברים האלה עלתה האפשרות, שמידת היתכנותה בשלב זה אינה נראית כגבוהה במיוחד, לגרש אלפי מחבלי חמאס בדרג נמוך משטח הרצועה יחד עם בני משפחותיהם.

למרות הדיונים על הרעיון, בשלב זה לא ברור אילו מדינות עשויות להסכים לקלוט את אותם מחבלים, אולם בדיווח עלו שמותיהן של טורקיה, קטר, רוסיה, איראן ולבנון. גורם רשמי בישראל אמר בתגובה על הדיווח כי הוא "מתקשה להאמין" שמחבלי חמאס יסכימו לעזוב מרצון, ואומר כי מחבלי אש"ף "יותר רציונליים" בעיניו ממחבלי חמאס, שהרבה יותר "מונעים מרעיונות דתיים שדומים למסרים של איראן".

גם אם הרעיון הזה לא ייצא בסופו של דבר לפועל - הדיווח עשוי ללמד על המאמצים הקדחתניים שנעשים בימים אלה בוושינגטון ובירושלים לקדם מתווה שיוביל לסיום הלחימה, אולי מתוך החשש כי לחימה במטרה להשיג את היעד של מיטוט שלטון חמאס וחיסול המחבלים שלו ייקח עוד הרבה מאוד זמן. בתוך כך, ניכר כי לרעיון הזה סיכויי הצלחה נמוכים גם בקרב גורמים שונים בממשלת ישראל.

ארה"ב דוחקת בישראל לבחור שטח מצומצם ללחימה בדרום רצועת עזה ולהבהיר באופן מפורש היכן האזורים הבטוחים לאזרחים פלסטיניים, כך דווח ברויטרס. המטרה במקרה של מצב כזה - למנוע את היקף האבדות כמו שנרשמו בלחימה בצפון הרצועה.

שלשום דווח כי בכיר אמריקני אמר לרויטרס, שארה"ב מבקשת מישראל להגביל את העברת האוכלוסייה בדרום רצועת עזה, במילים אחרות - לפעול בלי להוציא אנשים מבתיהם, למנוע ככל הניתן פגיעה באזרחים או את עקירתם.

ההתבטאויות של בכירים בממשל האמריקני, יכולות להצביע על שינוי מסוים בעמדת ארה"ב בכל הנוגע לתמיכה בפעולות הצבאיות של ישראל ברצועה. נשיא ארצות הברית ביידן, התייחס להמשך הלחימה בין ישראל חמאס, וצייץ לפני יומיים בחשבון הטוויטר שלו כי "פתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה להבטיח את הביטחון לטווח הארוך של הישראלים והפלסטינים". בהמשך כתב: "לא נוותר על העבודה למען המטרה שישראלים ופלסטינים יחיו באותה מידה של חופש".

A two-state solution is the only way to guarantee the long-term security of both the Israeli and the Palestinian people.



To make sure Israelis and Palestinians alike live in equal measure of freedom and dignity, we will not give up on working towards that goal.