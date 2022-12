איראן החלה להוציא להורג את עצורי הפגנות מחאת החיג'אב: לראשונה מאז פרצו המהומות לפני יותר מ-80 יום – איראן הוציאה הבוקר (חמישי) להורג את מוחסן שקארי בן ה-23, האדם הראשון שמוצא להורג בגין מעורבותו בהפגנות.

שקארי הורשע ב"הצתת מלחמה נגד אלוהים" בכך שלקח חלק בחסימת הרחובות, וכן בפציעתו של לוחם בסיג' באמצעות "סכין ארוכה". על פי הודעת הרשות השופטת באיראן, הוא הוצא להורג בתלייה.

עד עתה, כולל שקארי, נגזר דין מוות על 11 עצורים במסגרת ההפגנות. רק אתמול הודיעו השלטונות באיראן כי חמישה עצורים הואשמו ברצח של לוחם בסיג' במסגרת ההפגנות. על פי ההערכות של גורמים שונים, מספר ההרוגים בהפגנות עשוי להתקרב ל-500, ומספר העצורים גבוה יותר מ-18 אלף. לפחות 60 אנשי כוחות הביטחון גם נהרגו בעימותים.

בתוך כך, הבוקר מת באיראן רוסתם גאשמי, לשעבר בכיר במשמרות המהפכה ועד לאחרונה שר התחבורה בממשלת הנשיא אברהים ראיסי. לפני שבועות אחדים הודיע גאשמי על התפטרותו בשל "הידרדרות במצבו הבריאותי".

Photos have been leaked showing top IRGC general and current transport minister of Iran Rostam Qasemi with his unveiled "girlfriend" in Malaysia, near Petronas Towers in 2011, two years after his wife's death.

Qasemi played the main role in financing IRGC Quds Force operations. pic.twitter.com/NkpNjQ1u71