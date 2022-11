מעטפת נפץ שהייתה מיועדת לשגריר אוקראינה במדריד התפוצצה בכניסה לבניין השגרירות. מאבטח נפצע קל באירוע, שר החוץ האוקראיני מסר שחייו אינם בסכנה. במשטרה המקומית עדיין בודקים אם העובד ניסה לפתוח את המעטפה לבדיקה או שהיא התפוצצה בזמן שהוא ניסה להעביר אותה. בעקבות הפיצוץ החליטו הערב (רביעי) בקייב להעלות את רמת הכוננות בכל השגרירויות שלה ברחבי העולם.

בינתיים, החורף הקשה כבר מכה בכל אוקראינה, ומציב קשיים גדולים על הלוחמים בחזית וגם על האזרחים בעורף. לאחר שורת מתקפות טילים אכזריות של צבא רוסיה נגד רבות מערי אוקראינה בשבועות האחרונים – רשויות החירום במדינה נאבקות לשקם את התשתיות ולהחזיר את אספקת החשמל והחימום למצב תקין ככל הניתן. במקביל, גם בצבא האוקראיני מנסים להתמודד עם האויב החדש בשדה הקרב, אך בטוחים כי זה לא מה שיוכל לעצור אותם.

המלחמה באוקראינה | צילום: רויטרס

מאז נסיגת הרוסים מחרסון ושחרור העיר על ידי האוקראינים לפני כשלושה שבועות – לא נרשם הישג צבאי ממשי נוסף של צבא אוקראינה. למעשה, גורמים צבאיים בכירים במערב, כולל יו"ר המטות המשולבים בצבא ארה"ב, גנרל מארק מילי, העריכו כי לפחות עד לאחר החורף לא צפויה עוד התקדמות נרחבת בשחרור אוקראינה.

למרות זאת, הלחימה נמשכת בכמה מוקדים וחזיתות. ניכר כי במחוז דונייצק נרשמים העימותים הגדולים ביותר, שם מרכז הצבא הרוסי את עיקר ומיטב כוחותיו ההתקפיים. במקביל, גם במחוז לוגנסק נמשכת הלחימה, והלילה דווח כי האוקראינים הצליחו להשמיד גשר חשוב ששימש את הרוסים בצפון מזרח המחוז, לא רחוק עם הגבול עם רוסיה – וייתכן שהוא היווה ציר לוגיסטי מרכזי.

Why tracked vehicles are pretty important on the frontlines with tons of mud#Ukraine #Donbass pic.twitter.com/8mnXxMaAbG — @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) November 27, 2022

הלילה הזהיר נשיא אוקראינה זלנסקי כי צבא רוסיה אומנם רחוק כעת ממצב התקפי במרבית החזיתות, אך נראה כי הוא "מתכנן משהו בדרום". "למרות הפסדים רוסיים כבירים, הכובשים עדיין מנסים להתקדם במחוז דונייצק ולהשיג דריסת רגל מחודשת בלוגנסק ובחארקוב. הם מתכננים משהו בדרום". מושל לוגנסק האוקראיני סרגיי גאיידי הבהיר כי "כל מטר שמשוחרר מידי הרוסים מגיע בקושי רב".

על רקע הדברים האלה, בשבועות האחרונים נפוצים ברשתות החברתיות תמונות וסרטונים רבים שבהם נראים החיים והתנאים הקשים של הלוחמים בחזית בבוץ העמוק ובמזג האוויר הקר והקשה. אנליסטים ומומחים רבים מצביעים על כך שמזג האוויר הקשה ומצב הקרקע הבוצית לכל הפחות יקשו על המשך ההתקדמות של צבא אוקראינה. בקייב בטוחים שההתקדמות תימשך, ומנסים לדחוק במערב להמשיך ולתמוך באוקראינה מבחינת חימוש, ציוד חורף לחיילים וכן תמיכה לוגיסטית בעורף האוקראיני הפגוע.

Mud that cannot spoil the joy of the coming victory.

@Liberov pic.twitter.com/hHfmwqs2oq — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 23, 2022

Ukrainian tanks in mud, somewhere in the East of Ukraine pic.twitter.com/COjb0lijZb — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 30, 2022

בארה"ב הודיעו אתמול כי הם צפויים להציג חבילת סיוע בסך 53 מיליון דולרים לאוקראינה – במטרה להתמודד עם הפגיעות הקשות במתקני התשתית והאוכלוסייה האזרחית. כחלק מהתמיכה הלוגיסטית, בארה"ב ובמדינות נוספות במערב צפויים להעביר לאוקראינה מאות גנרטורים – שיוכלו לסייע בהפעלת בתי חולים ומוסדות קריטיים חשובים נוספים. הדרישה האוקראינית העיקרית מהמערב בנוגע להתמודדות עם מתקפות הטילים הרצחניות, מערכות הגנה אווירית נוספות, לא קיבלה עד עתה כל מענה של ממש מארה"ב והמערב.

המלחמה באוקראינה | צילום: רויטרס

בעוד שבאוקראינה ממתינים לתמיכה נוספת מהמערב, נראה כי הלילה הצבא האוקראיני הגיב באופן חריג לפגיעות הרוסיות האחרונות במתקני תשתית אזרחיים. שתי תקיפות חריגות הלילה בוצעו באזורים שונים בשטח רוסיה, באזורים שמצפון לגבול עם אוקראינה. במחוז קורסק הופצצה בטילים תחנת כוח מקומית, ושני מחוזות נותרו ללא חשמל, ובמחוז בריאנסק הופצץ מתקן לאחסון נפט ושרפה גדולה התלקחה במקום.

Videos of the fire at the fuel depot located in the settlement of Lesnoye in the Bryansk Oblast of Russia early this morning. pic.twitter.com/21IQU3Hzw5 — Status-6 (@Archer83Able) November 30, 2022

על פי הצבא האוקראיני, מספר החיילים הרוסים שנהרגו מאז תחילת המלחמה מתקרב כבר ל-90 אלף. במקביל, היום נשמעה באופן חריג הערכה מפי בכירה במערב בנוגע להיקף האבדות האוקראיניות מתחילת המלחמה. אורסולה פון דר ליין, נשיאת נציבות האיחוד האירופי, אמרה כי כ-100 אלף חיילים וכ-20 אלף אזרחים אוקראינים נהרגו מאז הפלישה הרוסית בסוף פברואר, ובנוסף גם אמרה כי הנזק הכלכלי לאוקראינה מתחילת המלחמה מוערך בכ-600 מיליארד אירו. "רוסיה חייבת לשלם על מעשיה", אמרה.

"רוסיה חייבת לשלם על מעשיה" | אורסולה פון דר ליין, נשיאת נציבות האיחוד האירופי: כ-100 אלף חיילים וכ-20 אלף אזרחים אוקראינים נהרגו מאז תחילת המלחמה. הנזק הכלכלי לאוקראינה המוערך עד כה מגיע לכ-600 מיליארד אירו pic.twitter.com/0VJf50WLAX — Asaf Rozentzweig | אסף רוזנצוייג (@asafroz15) November 30, 2022

בתוך כך, רשת בלומברג דיווחה הלילה כי בבית הלבן שוקלים להחריף את הצעדים נגד קבוצת וגנר הרוסית, ולהכריז עליה כארגון טרור זר. בדיווח נכתב כי בממשל ביידן מודאגים מאוד מההשפעה ההולכת וגדלה של הקבוצה באוקראינה, אך גם במקומות נרחבים באפריקה. הגדרתה של קבוצת וגנר כארגון טרור יאפשר לוושינגטון לפתוח בהליכים פליליים נגדה ולפגוע ולהקפיא נכסים וחשבונות בנק שבבעלותה ובבעלות אנשיה.