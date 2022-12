תקרית חריגה: רקס מינטר, לשעבר ראש עיריית סנטה מוניקה בקליפורניה, נהרג אתמול (שישי) בתאונת מטוס בחופי העיר. מינטר בן ה-95, כיהן כראש העירייה בשנות ה-60. בתוך המטוס היה איתו רק הטייס - שנפצע ופונה לקבלת טיפול בית החולים. לפי כלי תקשורת מקומיים, הטייס נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שדיווח באוויר על תקלה. בהקלטת השיחה, נשמע בקר הטיסה מזהיר את הטייס: "הנחיתה על החוף תהיה על אחריותך בלבד". הטייס השיב: "הלוואי והייתה לי ברירה אחרת".

כפי שניתן לראות בתיעוד, המטוס שעליו היה מינטר צנח מגובה רב לתוך החוף - התרסק והתהפך כשאנשים שוהים בתוך המים. לאחר האירוע, עיריית סנטה מוניקה וראש העירייה גליאם דייוויס אישרו את מותו של ראש העירייה לשעבר.

BREAKING: @CBSLA has just confirmed with @SaMoMayor that former Santa Monica Mayor Rex Minter died in the plane crash on the beach. A friend told me he was the passenger on the flight. pic.twitter.com/mCHWlTDxRX