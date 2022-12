גם הבוקר (שני) נפתח באוקראינה עם קולות רמים של אזעקות – בעקבות מתקפת מל"טים נרחבת ששיגרו הרוסים לעבר שורת ערים. הרשויות באוקראינה הודיעו כי לפחות 30 מל"טים יורטו בהצלחה, ופגיעות נרשמו גם בבירה קייב – שם נפגעו כמה מתקני תשתית ונפצעו שני בני אדם.

The State Emergency Service showed how they dealt with the consequences of the drone attacks on the infrastructure of #Kyiv. pic.twitter.com/xvIa9hUn4U