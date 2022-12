נשיא אוקראינה זלנסקי ערך היום (שלישי) ביקור חשאי בעיר באחמוט שבמחוז דונייצק, שלאורך השבועות האחרונים הפכה לחזית הלחימה העיקרית בין צבא אוקראינה וצבא רוסיה. עם ביקורו בבאחמוט, הגיע זלנסקי הכי קרוב שאפשר לחזית הלחימה נגד רוסיה – בעיר שמדי יום גובה את חייהם של מאות לוחמים משני הצדדים, וזכתה לכינוי "מטחנת הבשר" של המלחמה.

זלנסקי נפגש עם הכוחות הלוחמים במקום, חילק להם עיטורים ושוחח איתם – ועזב. במשך שבועות ארוכים מנסה צבא רוסיה בנחישות רבה לכבוש את העיר, שהייתה בית ליותר מ-70 אלף בני אדם ערב המלחמה, אולם בימים האחרונים ניכר, שוב, כי צבא אוקראינה הצליח להדוף אותם.

ביקורו של זלנסקי בבאחמוט, כחודש לאחר שביקר בחרסון המשוחררת והמטווחת, נועד בין היתר לקרוא תיגר על מנהיגותו של נשיא רוסיה פוטין. בעוד שזלנסקי כבר הרבה לבקר בכמה אתרי קרבות קשים, כמו גם חארקוב ומקומות נוספים, פוטין עדיין לא ביקר כלל באזורי הקרבות. למעשה, הרגע שבו פוטין היה הכי קרוב לחזית הלחימה נגד אוקראינה הייתה במהלך ביקורו בבסיס אימונים של מגויסים חדשים בעומק שטח רוסיה. לפני כמה שבועות אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב כי "פוטין יבקר בדונבאס", אך לא אמר מתי.

בכיר רוסי אחר שדווקא כן נטען בתחילת השבוע כי ביקר בחזית הלחימה נגד אוקראינה הוא שר ההגנה סרגיי שויגו. בתחילת השבוע דווח בסוכנויות הידיעות הרוסיות תיעוד שלי טס במסוק, ונכתב כי הוא הגיע לאזור חזית הלחימה נגד אוקראינה. ואולם, בדיקה של כמה חוקרים עצמאיים נפרדים שבחנו את הסרטון גילתה כי הוא כלל לא היה קרוב לחזית נגד אוקראינה. על פי הבדיקה, מסוקו של שויגו צולם באזור דרום מחוז חרסון (שעדיין בשליטת הרוסים) – בואכה חצי האי קרים. המרחק שבו היה שויגו מהחזית האמיתית, בהתאם לאותן בדיקות, היה כ-85 ק"מ.

פוטין אומנם לא ביקר עדיין בחזית הקרבות, אולם אתמול הוא ערך ביקור לא שגרתי בבלארוס. בלארוס היא אחת מבעלות בריתה הקרובות של רוסיה לאורך שנים, וביתר שאת מאז פרצה המלחמה לפני 300 יום בדיוק. ביקורו של פוטין בבלארוס הייתה אחת הפעמים הבודדות שבה הוא העז לצאת מתחומה של רוסיה במהלך עשרת החודשים האחרונים.

במסגרת ביקורו במינסק, נפגש פוטין עם מקבילו וידידו אלכסנדר לוקשנקו, ועל פי הערכות שונות במערב הוא ניסה להגביר את לחציו עליו להצטרף למלחמה באוקראינה ולפלוש אליה מצפון. למרות זאת, המכון לחקר המלחמה (ISW) העריך הבוקר כי פוטין כשל בניסיונותיו לשכנע את לוקשנקו – והסיכויים שבלארוס תפלוש לאוקראינה נותרו נמוכים.

הבוקר שחרר פוטין התבטאות לא שגרתית ולא רגילה, ואמר כי המצב הביטחוני במחוזות הרוסיים שסופחו מאוקראינה "קשה מאוד". פוטין אמר את הדברים במסגרת ציון יום שירותי הביטחון היום ברוסיה, ולדבריו "המצב הביטחוני ברפובליקות העממיות של דונייצק ולוגנסק ובמחוזות זפוריז'יה וחרסון קשה מאוד". הוא קרא לשירות הביטחון (FSB) להגביר את מאמצי האבטחה על האזרחים שם.

The subway stations "Maidan Nezalezhnosti" and "Khreshchatyk" were opened in #Kyiv for the first time since February 24. pic.twitter.com/1sHzAyuWsp