אזורים גדולים באוקראינה ללא חשמל: רוסיה שיגרה אתמול (שישי) לעבר אוקראינה כ-76 טילים ושיבשה את אספקת החשמל והמים ברחבי המדינה – כך לפי צבא אוקראינה. כתוצאה מהתקיפה לפחות שלושה אנשים נהרגו ושמונה נפצעו. בעוד שאתמול דווח כי שני בני אדם נהרגו מפגיעת טיל בעיר קריווי ריה בדרום אוקראינה - הבוקר חולצה מבין ההריסות גם גופתו של תינוק כבן שנה וחצי.

כפי שעשתה לאורך כל המתקפות האחרונות, גם אתמול כיוונה רוסיה את הטילים אל מקורות אנרגיה ותשתיות אזרחיות. ראש עיריית חארקוב אמר שהעיר נותרה ללא חשמל, ושנזק עצום נגרם במהלך התקיפה. במקביל, שיבושי חשמל רבים נרשמו גם באזורים נוספים באוקראינה.

אולג סינגובוב, ראש המינהל האזורי של חארקוב, אמר כי גורמים רשמיים מתכננים להחזיר את החשמל עד חצות, אך מפעילת רשת החשמל אוקרנרגו הזהירה כי היקף הנזק עלול לגרום לכך שייקח זמן רב יותר להחזיר את האספקה.

לדברי שר האנרגיה של אוקראינה, הרמן חלושצ'נקו, תשעה מתקנים לייצור חשמל ניזוקו בתקיפות אתמול - אך לא ציין באילו מקומות. מפקד צבא אוקראינה, הגנרל ולרי זאלוז'ני, הודיע שההגנה האווירית יירטה 60 מתוך 76 הטילים שנורו. בנוסף לירי לחארקוב, בכירים בקייב אמרו כי כ-40 טילים נורו לעבר הבירה בלבד - אחד המטחים הגדולים ביותר מאז פלישת רוסיה ב-24 בפברואר, 37 מהם הושמדו על ידי ההגנה האווירית.

ממשל ביידן גינה ביום שישי את מטח התקיפות החדש מרוסיה לאוקראינה, כאשר דובר המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן, ג'ון קירבי, אמר כי ההתקפות פגעו ב"תשתית אזרחית ברובה". עוד הוסיף קירבי כי רוסיה "שוב מנסה להכניס פחד ללב העם האוקראיני ולהקשות עליו הרבה יותר, מכיוון שהחורף בפתח".

גורמים בממשל ביידן: אוקראינה מסוגלת לכבוש את חצי האי קרים

רשת NBC דיווחה אתמול כי גורמים בממשל ביידן תדרכו את חברי הקונגרס בתקופה האחרונה כי לאוקראינה יש את היכולת והמסוגלות הצבאית לכבוש את חצי האי קרים. על רקע זה, גורם נוסף בבית הלבן דיווח כי התרחיש הזה גורם לחשש כבד בקרב אנשי הממשל, שכן הוא עשוי לדחוק את פוטין לאפשרות של שימוש בנשק גרעיני.

ראש ה-CIA, ביל ברנס, אמר אתמול בריאיון לרשת PBS כי איום השימוש בנשק גרעיני הוא עדיין התרחיש המטריד ביותר מבחינתה של וושינגטון בכל הנוגע למלחמה באוקראינה. יחד עם זאת הבהיר כי בשלב זה אין כל אינדיקציה שפוטין מתכוון לעשות בקרוב שימוש שכזה.

ברנס הוסיף כי הוא לא רואה בזמן הקרוב כוונה רצינית מצידו של פוטין להביא לסיום העימות עם אוקראינה במשא ומתן. במקביל, העיתון פוליטיקו ציטט פוליטיקאים ודיפלומטים במערב שאמרו כי ייתכן "שבמשך שנים" לא יהיו כל שיחות בין רוסיה לאוקראינה, והעימות ביניהן "יוקפא".

ברנס התייחס בראיון גם לאפשרות של תהליך תסיסה נגד המשך המלחמה בחברה הרוסית: "אני לא טוען שיש איזה סיכון מיידי על מעמדו של פוטין, הוא בנה משטר מאוד אוטוריטרי לאורך השנים, אבל אני חושב שאפשר לראות התחלה של חוסר נוחות גדולה ברוסיה בנוגע למלחמה. הרוסים מודאגים ממצב הכלכלה ועתידם הלא ברור".

בתוך כך, הלילה דווח על פקקים גדולים בנסיגה על גשר קרץ' - מכיוון חצי האי קרים לעבר רוסיה, במקביל לשורת דיווחים על פיצוצים בחצי האי. בשבועות האחרונים ניכר כי אוקראינה הגבירה מאוד את המתקפות בקרים, בעיקר נגד בסיסי צבא רוסיים ומתקני תשתית ואנרגיה.

