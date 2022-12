שתי מתקפות חריגות התרחשו הלילה (בין ראשון לשני) באתרים אסטרטגיים ברוסיה. נמל התעופה הצבאי Engels-2 שבמחוז סראטוב הופצץ, ועל פי דיווחים שונים מדובר במתקפה של מל"ט אוקראיני. במקביל, לפחות שלושה בני אדם נהרגו בפיצוץ מכל דלק בנמל תעופה במחוז ריאזאן. בין שני האתרים, הנמצאים מדרום-מזרח למוסקווה – מפרידים מאות קילומטרים.

בבסיס Engeles-2 נמצאים מפציצים רבים של חיל האוויר הרוסי, ועל פי הדיווח, בהפצצה הבוקר נפגעו לפחות שני מפציצים מדגם Tu-95. אותם מפציצים משמשים לעיתים קרובות בשיגור הטילים המאסיבי של צבא רוסיה לעבר ערי אוקראינה. שעות לאחר ההפצצה פורסמו דיווחים כי הרוסים העבירו לפחות 14 מפציצים דומים מדגם Tu-95 מהבסיס, בצעד שעשוי לחזק את ההערכה כי נזק מהותי נגרם לבסיס.

⚡️BREAKING:



Engels AFB RF, homebase of russian Tu-95s and Tu-160 long-range strategic bombers is under attack.



What appears to be a missile, struck the base with multiple bombers on the airstrip.#russiaInvadedUkraine#russianUkrainianWar#UkrainerussiaWar #Ukraine pic.twitter.com/edsiT9JaIX