הרשויות באיראן הודיעו על הוצאתו להורג של מג'יד רזא רהנאוואד. מדובר בעצור השני בהפגנות נגד המשטר שמוצא להורג. רהנאוואד בן ה-23 היה מתאבק מקצועי והורשע בדקירתם למוות של שני לוחמי בסיג' ו"הצתת מלחמה נגד אללה" בעיר משהד שבצפון מזרח המדינה.

This morning, the Islamic Republic executed a wrestling champion. #MajidrezaRahnavard was arrested and sentenced to death during protests in Iran.#NavidAfkari #MahsaAmini pic.twitter.com/sVqkk9qkoA