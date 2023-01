רוסיה משיבה ללפיד, ותוקפת את ישראל: לאחר הודעת הגינוי אתמול (שני) של ראש הממשלה נגד התקיפה הרוסית בערי אוקראינה – שגרירות רוסיה בישראל מגנה את דבריו. "שמענו את המילים 'גינוי חריף' מבכירים ישראלים, אך חשוב לציין שלמרבה הצער ישראל בחרה לשתוק במשך שמונה שנים של התקפות טרור אוקראיניות בדונבאס", נכתב בהודעה.

"לפי משרד ההגנה של רוסיה, היום שיגרו הכוחות הרוסיים מתקפה על מתקני פיקוד צבאיים, תקשורת ומערכות אנרגיה באוקראינה. למרבה הצער, ישראל בחרה לשתוק ולהעלים עין נגד המתקפות האוקראיניות הרצחניות האחרונות נגד שיירת אזרחים באזור חארקוב, רציחות מפלצתיות של אנשי אזוב הנאו-נאצים בקופיאנסק וערים אוקראיניות נוספות, הרצח האכזרי של העיתונאית הרוסית דריה דוגינה ומתקפת הטרור האחרונה של האוקראינים בגשר בקרים, כמו עוד אינספור פשעים מזעזעים של המשטר בקייב, עליהם הוא לא קיבל כל עונש", נכתב.

