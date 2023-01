אירועי המחאה באיראן בעקבות מותה של מהסא אמיני לא שוככים, והיום (שני) התרחבו לזירה חדשה – עובדי ענף התעשייה החשוב ביותר באיראן. לפחות עשרות מעובדי אחד המפעלים הפטרוכימיים בעיר בושהר, הקשורים לתעשיית הנפט והגז, פתחו היום בשביתה במחאה על מותה של אמיני ונגד הדיכוי האלים של המחאות מצד כוחות הביטחון.

סרטוני וידאו שפורסם מאירוע המחאה בבושהר מתעד עשרות עובדים שחדלו מעבודתם, ופתחו בקריאות "מוות לדיקטטור". מוקדם להעריך אם השביתה תתרחב ותסחף עובדי מפעלים נוספים בתעשייה הפטרוכימית באיראן, אך אם אכן השביתה תתרחב – מדובר במכה קשה עבור הרפובליקה האיסלאמית.

This is something to watch: workers at Bushehr Petrochemical have gone on strike amid the #IranProtests2022. The convergence of labor and political protests would destabilize #Iran’s regime. Watch this space. #Mahsa_Aminiمهساامینی #Mahsa_Amini pic.twitter.com/zAuc6dyYUo — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 10, 2022

היום הוא היום ה-24 למחאות ברחבי איראן, מאז נקבע מותה של אמיני, שהוכתה למוות על ידי כוחות משטרת הצניעות במחוז הכורדי בצפון-מזרח המדינה. למרות מאמצים גדולים מצד המשטר לדכא את המהומות, ההפגנות הגדולות והקריאות בגנות המנהיג ח'אמנהאי והממשלה בטהראן נמשכות בעצימות משתנה.

על פי כל ההערכות והדיווחים, מספר הנפגעים בעימותים עם כוחות הביטחון האיראניים ממשיך לעלות כל הזמן, אולם קשה לקבוע מספר ודאי של מספר ההרוגים והפצועים. על פי ההערכות השונות, מספר ההרוגים כבר עשוי לנוע בין 150 ל-200, ואולי אף יותר מכך.

Students at Tehran Polytechnic chant today “The machine gun no longer works. Tell my mother she no longer has a daughter.” #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/QR7cMXBTu9 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 10, 2022

The fourth week of uprising against the Islamic regime in Iran: Strike in support of #IranianProtests2022 by a petrochemical company in Assaluyeh. #Mahsa_Amini pic.twitter.com/nQQb34xvdm — Ali Kheradpir (@AliKheradpir) October 10, 2022

אתמול דווח כי כוחות הביטחון באיראן פתחו באש חיה נגד מפגינים במחוז הכורדי, אולם השבתה נוספת של רשת האינטרנט מקשה על גיבוש תמונת מצב מהימנה. על פי חלק מהדיווחים, מאז תחילת אירועי המחאה נהרגו לא פחות מ-24 מאנשי כוחות הביטחון באיראן, ויותר מ-2,000 נפצעו.

גם הגינויים מהמערב נמשכים, והיום הודיעה ממשלת בריטניה על שורת סנקציות ועיצומים נגד גורמים שונים באיראן. הסנקציות הוטלו בין השאר על על משמרות הצניעות וכל צמרת הפיקוד שלה, מפקד ארגון הבסיג' גולאם-רזא סולימאני, מפקד המשטרה חוסין אשת'רי ובכירים נוספים.