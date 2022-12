מקרה הרסני: פיצוץ גדול אירע היום (שבת) לפנות בוקר בבניין דירות בן שלוש קומות בעיירה סנט הלייר שבאי ג'רזי, השוכן בסמוך לחופה של נורמנדי שבצרפת. הפיצוץ אף נרשם בצגי רעידות אדמה מרוב עוצמתו, ובעקבותיו נהרג אדם וכ-12 בני אדם לפחות מוגדרים כנעדרים. מהמשטרה המקומית נמסר שהשרפה שנגרמה עקב הפיצוץ כובתה, אך שירותי החירום עדיין נמצאים במקום.



רובין סמית', קצין ראשי במשטרת ג'רזי, סיפר לתקשורת ששירות הכבאות הוזעק למעשה כבר בלילה הקודם לאחר שתושבים דיווחו על ריח חריף של גז. רק מאוחר יותר, בסביבות השעה 4 לפנות בוקר, קיבלה המשטרה דיווחים על פיצוץ גדול במקום.

סמית' סיפר ששני אנשים אותם תיאר כ"פצועים מהלכים" נלקחו לבית החולים, וכי המשטרה יצרה קשר עם קרובי משפחתם. יחד עם זאת, קיים חשש לחייהם של כעשרה נעדרים – בנוסף להרוג עליו דווח. "מדובר במקרה הרסני. עלולים להיות הרוגים נוספים", אמר. "זהו בניין בן שלוש קומות שקרס לחלוטין. יש נזק גם לבניין סמוך, עוד בלוק דירות ששירותי הכבאות מאבטחים כעת".

#BREAKING: One dead, dozen missing after apartment block explosion in #Jersey: police#Jersey #explosion #UK #Accident #cctvfootage pic.twitter.com/ENbZVxFA2m