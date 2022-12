משנה כיוון? נשיא רוסיה ולדימיר פוטין סיפק היום (חמישי) הצהרה מפתיעה שבה ציין כי הוא היה רוצה לסיים את המלחמה באוקראינה וכי עדיף שזה יקרה כמה שיותר מוקדם - כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, כל הסכסוכים הצבאים מסתיימים בסופו של דבר במשא ומתן דיפלומטי.

"המטרה שלנו היא לא לסובב את גלגל התנופה של הסכסוך הצבאי, אלא להיפך, לסיים את המלחמה הזו. אנחנו חותרים לזה ונמשיך לחתור לכך", אמר פוטין לכתבים. "אנחנו נשאף לשים קץ לזה, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב, כמובן".

לצד האופטימיות מדבריו של פוטין, חשוב לזכור כי התנאים לסיום המלחמה של מוסקווה וקייב עדיין רחוקים מאוד. אין זו הפעם הראשונה שמבקשים במוסקווה לסיים את הלחימה, אולם בתנאים שלהם - ללא נסיגה מהשטחים הכבושים. במובן מסוים, ניכר כי פוטין מבקש ליצור מצג שווא שבו לכאורה קייב אחראית להמשך הלחימה - ולא רוסיה, אולי במטרה לגרום למדינות במערב לעצור את תמיכתן בקייב.

בתוך כחודשיים צפויה המלחמה באוקראינה להיכנס לשנתה השנייה, כשהסוף אינו נראה באופק, ובארה"ב מביעים את החשש כי היא כלל לא צפויה להיות קלה יותר מבחינת צבא אוקראינה. גורמים בממשל ביידן אמרו לניו יורק טיימס כי למרות המומנטום האדיר שצברו האוקראינים לאורך החודשים האחרונים בשחרור השטחים שנכבשו על ידי הרוסים, הם צפויים להתקשות להמשיך ולשחרר שטחים נוספים.

ההערכה היא כי אופייה של המלחמה צפוי להשתנות במהלך החודשים הקרובים, על רקע העובדה שרוסיה גייסה מאות אלפי חיילים חדשים ובונה מערכות הגנה וביצורים ברחבי אזורי הכיבוש שלה באוקראינה. ניכר כי האמריקנים לא מאמצים את נבואות הזעם של בכירים אוקראינים בתקופה האחרונה בנוגע לאפשרות של מתקפת נגד רוסית חדשה ברחבי אוקראינה בתחילת 2023, אך מנגד גם אומרים כי יכולתה של אוקראינה להמשיך ולהתקדם צפויה להיות נמוכה.

מלחמת רוסיה-אוקראינה. טילים בחרקוב | צילום: AP

לפני יומיים, ביום ה-300 לפלישה הרוסית, ציין משרד ההגנה הבריטי כי מאז החלה המלחמה הצליח צבא אוקראינה לשחרר כ-54% מהשטח שצבא רוסיה כבש מאז 24 בפברואר. כעת, רוסיה שולטת על כ-18% מהשטח של אוקראינה שמוכר על ידי הקהילה הבין-לאומית, כולל חצי האי קרים.

בימים האחרונים הביעו בכירים בממשל ביידן את החשש כי אוקראינה מסוגלת לכבוש ולשחרר את קרים, והדבר עשוי לדחוק את פוטין לעשות שימוש בנשק גרעיני. כעת, הניו יורק טיימס מצטט גורמים בממשל האמריקני האומרים כי הם לא צופים בחודשים הקרובים ניסיון של אוקראינה להתקדם לקרים – אך התקיפות החשאיות ברחבי חצי האי יימשכו, דוגמת פיצוץ גשר קרץ' ותקיפות אוויריות נגד יעדי מפתח.

על פי ההערכות, צבא אוקראינה עלול להיתקל בתקופה הקרובה בכמה מצוקות קריטיות שעשויות לפגוע בהמשך מאמצי ההתקדמות שלו במלחמה. כך לדוגמה, האובדן הגבוה של החיילים האוקראינים בשדה הקרב עשוי להפוך לגורם קריטי עבורו – בעוד שצבא רוסיה הצליח לגייס בחודשים האחרונים מאות אלפי חיילים חדשים.

באוקראינה טוענים: יותר מ-100 אלף חיילים רוסים נהרגו במלחמה

