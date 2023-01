משרד ההגנה הרוסי דיווח כי 11 בני אדם נהרגו ו-15 נפצעו כתוצאה מירי שבוצע הבוקר (שבת) לעבר מגרש אימונים במחוז בלגורוד, שבו שהו חיילים שהיו אמורים להישלח למלחמה באוקראינה. במשרד ההגנה טוענים ששני אזרחים ממדינות חבר העמים פתחו באש לעבר "המתנדבים" שהיו בבסיס. לפי ההודעה ממוסקווה - שני היורים נהרגו גם כן באירוע. בתקשורת האוקראינית דיווחו שמדובר במגויסים שסירבו לצאת ללחימה באוקראינה.

טענת משרד ההגנה הרוסי היא שמדובר בפיגוע טרור. עם זאת, בדיווח של ה-BBC בשפה הרוסית, ציינו כי לא ברור כיצד שני אזרחים זרים, גם אם ממדינות חבר העמים לשעבר, הגיע לבסיס אימונים רוסי כשהם מחזיקים בנשק. במשרד ההגנה הרוסי הדגישו לעומת זאת, כי ההרוגים "הביעו רצון להשתתף במבצע המיוחד". עם זאת, במשרד ההגנה הרוסי פרסמו את המידע רק בשעות הערב.

בעוד המידע בכלי התקשורת הרוסיים בנוגע לתקרית מוגבל, בכלי התקשורת האוקראיניים מנסים להשלים את הפאזל. לפי ערוץ הטלוויזיה TSN, מהשטח מגיעות עדויות כי בבסיס שהו יותר מ-100 אנשים ממחוז בריאנסק, שסירבו להשתתף בפעולות ההסתערות והכיבוש של העיר לימן. עוד דווח, שההנהגה הרוסית ניסתה לשכנע את החיילים הללו להשתתף בפעולות הלחימה במשך יותר משבוע.

האוקראינים טוענים כי בפעולה היו 3 יורים, שאחד מהם הצליח לברוח מהבסיס. לפי היועץ האוקראיני הבכיר אנטון גרשצ׳נקו - מניין המתים גבוה יותר ונע בין 16 ל-22 בני אדם, אך הוא טוען כי הממשלה הרוסי מסתיר זאת מהתקשורת.

התקלות בשרשרת החיול הרוסי נמשכות: חיילים רוסים רבים שנקראים לשדה הקרב, צריכים לקנות את הציוד הצבאי שלהם בעצמם, כך קבע דוח של המודיעין הבריטי. בלונדון אומרים שהרוסים רוכשים בהמוניהם אפודים מודרניים, ולכן המחירים של האפודים הללו הרקיעו שחקים.

אפוד 6B45, שבו משתמשים בצבא הרוסי, עלה בחודש אפריל 12 אלף רובל, שהם כ-680 שקלים, וכיום מחירו ברשת עלול להגיע ל-40 אלף רובל - יותר מ-2,200 שקלים. בדו"ח של המודיעין הבריטי, צוין כי בשנת 2020 רוסיה רכשה כ-300 אלף סטים של אפודים, שהיו מיועדים לכ-300 אלף חיילי המילואים שנקראים כעת לתפקיד. עם זאת, הבריטים מציינים כי השחיתות בצבא הרוסי היא אחד הגורמים המרכזיים לכישלונות במבצע באוקראינה. לכן, ניתן לשער שלא כל האפודים הגיעו ליעדם.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/4KkxQIhrGa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/NkcRRk4s2B