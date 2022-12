דרמה בטורקיה: בית המשפט גזר אתמול (רביעי) עונש כבד על אקרם אימאמולו, ראש עיריית איסטנבול ומי שנחשב לאחד מבכירי האופוזיציה שעשוי לאיים על המשך שליטתו של הנשיא רג'פ טייפ ארדואן בבחירות שייערכו בחודש יוני. במחאה על ההחלטה – אלפים מתומכיו של אימאמולו התכנסו מול בניין העירייה באיסטנבול והביעו בו תמיכה. בעולם מתחו ביקורת על ההחלטה וכינו אותה "יום שחור לדמוקרטיה", ורבים מעריכים כי דווקא כעת גדלים סיכוייו לאיים על הנשיא הטורקי.

בית המשפט בטורקיה גזר על אימאמולו עונש של שנתיים ושבעה חודשי מאסר בפועל, והרחקה לכל החיים מהשתתפות בפעילות פוליטית – לאחר שהורשע בהעלבת עובדי ציבור. אימאמולו הורשע שכינה את עובדי ועדת הבחירות המקומית "טיפשים" בשנת 2019, למרות שלבסוף ניצח והוכרז לראש העירייה.

Imamoglu supporters are gathering outside the Istanbul municipality building



pic.twitter.com/PuRU1GjqEx