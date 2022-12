עדויות מהתופת באוקראינה: ניקיטה צ'יברין היה חייל בחטיבת הרובאים הממוכנת 64 בצבא הרוסי, שהגיע מהעיר יאקוטסק בסיביר. אותה חטיבה היא היחידה שלה מיוחסים מעשי הטבח והזוועה בבוצ'ה, פרוור של בירת אוקראינה קייב – שבוצעו בה פשעי מלחמה ומאות גופות של אזרחים התגלו לאחר נסיגת הצבא הרוסי מאזור הבירה בסוף חודש מרץ. הוא מספר כיצד ראה את חבריו ליחידה אונסים אזרחיות ובוזזים בתים של אזרחים אוקראינים.

עם נסיגת הצבא הרוסי מאזור קייב, צ'יברין הצליח להימלט מהאזור – ועלה בידיו להגיעה למדינה אירופאית ושם לבקש מקלט. בראיון לרשת CNN הוא חושף את הזוועות שראה, את העידוד של המפקדים – ומסביר מדוע לדעתו אוקראינה תנצח בסוף במלחמה, אך מבהיר כי זה לא יקרה "פני שייאבדו עוד חיים רבים".

"ראיתי שני חיילים רוסים בורחים, ואז הבנתי שהם אנסים. הם אנסו אם ובת", הוא סיפר. לדבריו, מפקדיהם "משכו בכתפיהם" כשגילו על מעשי האונס. הוא מספר כי אנשי היחידה הכו את החיילים האנסים, אך בזה זה נגמר – הם כלל לא נענשו מעבר לכך.

משרד ההגנה של אוקראינה הגדיר את יחידתו של צ'יברין כפושעי מלחמה – לאחר שנחשפו קברי האחים הגדולים ושלל הגופות הפזורות בבוצ'ה. המפקד שלו היה אזאטבק אומורבקוב, מפקד היחידה הידועה לשמצה, שזכה לכינוי "הקצב מבוצ'ה" (The Butcher from Bucha) – והאיחוד האירופי, בריטניה וארה"ב הטילו עליו סנקציות אישיות.

Ringleader of russia’s 64th brigade Azatbek Omurbekov. For civilized world he is an executioner,killer,rapist, looter. But for kremlin he's a "hero". For the #BuchaMassacre he was promoted to the rank of colonel, motivating him to commit new war crimes.#stoprussia#ArmUkraineNow pic.twitter.com/P5B6KTQ9CH