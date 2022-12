301 יום לתחילת המלחמה באוקראינה – הנשיא זלנסקי יערוך היום (רביעי) ביקור חריג ובלתי שגרתי בוושינגטון, שצפוי להביא לשדרוג דרמטי ביכולות הצבאיות וההגנתיות של אוקראינה. הביקור, שיהיה הפעם הראשונה שבה זלנסקי יוצא מאוקראינה מאז הפלישה הרוסית ב-24 בפברואר, נועד להבטיח את העברתם של כמה סוגי אמל"ח מתקדמים, שהכרחיים להמשך הלחימה של אוקראינה.

הנשיא ביידן צפוי להודיע היום בפגישתו עם זלנסקי על העברת נשק ומערכות הגנה בעלות של קרוב ל-2 מיליארד דולרים. בתוך כך, זלנסקי נערך ללחוץ על ביידן לקדם את העברתם של אמצעי לחימה מתקדמים נוספים – בעלות של עשרות מיליארדים נוספים.

בימים האחרונים הכריע ממשל ביידן בנוגע להחלטה להעביר לאוקראינה סוללות הגנה אווירית מתקדמות מסוג פטריוט – שחשובות מאוד בהתגוננותה של אוקראינה נגד מתקפות הטילים והמל"טים של רוסיה. ההחלטה להעביר מערכות הגנה אווירית מתקדמות לאוקראינה מגיעה על רקע בקשות ממושכות מקייב לאורך החודשים האחרונים, ועל רקע הדיווחים האחרונים, כולל של זלנסקי עצמו, כי רק לאחרונה קיבלה רוסיה מאיראן משלוח חדש של 250 מל"טים תוקפים מתקדמים.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of . In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between and . I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.