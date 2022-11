תמונה אחת שווה אלף מילים: תמונת לוויין של יבשת אירופה חושפת את משבר האנרגיה החמור שאוקראינה ניצבת בפניו - בגלל תקיפות הטילים האינטנסיביות של רוסיה על מתקני התשתית האוקראיניים. התמונה מציגה את הערים המוארות של אירופה, כפי שהן נראות מהחלל, כמו גם את הבירה הרוסית מוסקווה והעיר סנט פטרבורג. לעומת שכנותיה - בלארוס, ליטא ואסטוניה, אוקראינה נותרת בעלטה בצל המלחמה ומזג האוויר הקר.

התקיפות הרוסיות בשבועות האחרונים מתרכזות בתשתיות החשמל והמים של אוקראינה, ומשאירות מיליוני תושבים מנותקים מזרם המים ומאספקת החשמל. רק ביום רביעי נהרגו 10 אנשים בתקיפות שכוונו למתקני התשתית, והפסקות חשמל נרחבות נרשמו באוקראינה ואצל השכנה מולדובה. שר האנרגיה של אוקראינה, גרמן חלושצ'נקו, אמר כי "הרוב המכריע של צרכני החשמל נותק מאספקה".

The terrorist state continues its massive missile attacks on Ukraine’s civilian infrastructure.

Ukrainians will rebuild every power station, every house, every city.

The strikes only prove that putin's russia has no future.

Each new missile is a new nail in its coffin.