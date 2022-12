צבא אוקראינה ממשיך להתקדם, ועל פי ההערכות עשוי לכבוש בזמן הקרוב את קרמינה, אחת מערי המפתח במחוז לוגנסק. על רקע הדיווחים על ההתקדמות האוקראינית, שמאיימת להפיל את קו ההגנה המרכזי של הרוסים באזור צפון-מזרח אוקראינה, מגיעים דיווחים כי הצבא הרוסי מעבה את כוחותיו באזור ושולח לחזית יחידות גדולות של מגויסים טריים.

המודיעין הבריטי דיווח הבוקר (רביעי) בעדכון היומי שלו כי צבא רוסיה מתגבר את כוחותיו באזור קרמינה, על רקע הלחץ הכבד שמופעל שם מצד צבא אוקראינה. אזור קרמינה הפך להיות פגיע וחשוף לתקיפות אוקראיניות במקביל לשחרור העיר לימן בדונייצק בתחילת חודש אוקטובר.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 December 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/KOvHhO8Y9i #StandWithUkraine pic.twitter.com/otCtc6tEr4

קרמינה מהווה אזור מפתח מבחינה לוגיסטית ומבצעית כאחד, ויחד עם הערים סבטובו וסטרובלסק מהווה קו הגנה משולש קריטי של הרוסים. כיבוש שלוש הערים הללו צפוי להפיל את קו ההגנה הרוסי באזור, לקרב את הכוחות האוקראינים לעבר הגבול עם רוסיה – ולאפשר להם נקודת זינוק חשובה לעבר כיבוש ערי התעשייה הגדולות סברודונייצק ולישנסק הנמצאות מדרום, שנכבשו על ידי הרוסים בתחילת חודש יולי.

סרגיי גאיידי, המושל האוקראיני במחוז לוגנסק, אמר השבוע כי הרוסים באזור הסיגו חלק מכוחותיהם לעבר העיר הסמוכה רובינז'ה, כתוצאה מהלחץ האוקראיני המופעל עליהם. לדבריו, "הרוסים מבינים שאם הם יאבדו את קרמינה – כל קו ההגנה שלהם יפול".

בכירים באוקראינה: "נמנעה מתקפה רוסית גדולה"

באוקראינה טוענים כי התקיפה המיוחסת להם לפני יומיים בסיס חיל האוויר הרוסי Engels-2 במחוז סטראטוב בעומק רוסיה שיבשה מתקפת טילים שהרוסים תכננו לשגר לעבר ערי אוקראינה. בקייב מסרבים לקבל אחריות רשמית על התקיפה, למרות הטענות של משרד ההגנה הרוסי כי מל"ט אוקראיני תקף את הבסיס, אך אומרים כי "הפיצוצים" מנעו את המתקפה המתוכננת והביאו להסגת כלי הטיס מהבסיס.

Bakhmut is for those who have guts.

Bakhmut is the city of heroes.

We will never surrender.

We will win. pic.twitter.com/ytQN4bRm0S