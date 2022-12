הלם בדרום אמריקה: נשיא פרו, פדרו קסטילו, הודח ונעצר הערב (רביעי) – שעות לאחר שהכריז על פיזור הקונגרס, הקמת ממשלת חירום והליכה לבחירות מוקדמות בניסיון להתקין במדינה חוקה חדשה. המשטרה הפרואנית צייצה כי עצרה את קסטילו, וכינתה אותו "הנשיא לשעבר". את מקומו של קסטילו תפסה סגניתו דינייה בולוארטה.

המעצר של קסטילו הגיע שעות לאחר מהלך התגובה של הקונגרס שניסה לפזר – ושהצביע הערב בעד הדחתו. תוך שהקונגרס התעלם באופן מופגן מניסיון הפיזור, חבריו הצביעו בעד ההדחה של הקסטילו ברוב מוחץ של 101 תומכים מול 6 מתנגדים ו-10 נמנעים. יחד עם ההצבעה על ההדחה, בקונגרס החליטו למנות את בולוארטה, סגניתו, כמחליפתו הרשמית.

BREAKING: #BNNPeru Reports



First moments after Peruvian President Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) was detained by @PoliciaPeru after trying to carry out a coup. pic.twitter.com/FNOR18pFAB