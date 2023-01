פיצוץ אדיר הביא לקריסתו של חלק מגשר קרים שחוצה את מצר קרץ ומחבר בין חצי האי קרים לרוסיה, כך מדווחים הבוקר (שבת) כלי התקשורת ברוסיה ובאוקראינה. בכלי התקשורת באוקראינה דיווחו על פיצוץ, בעוד שברוסיה טענו תחילה שמדובר במיכל דלק שעלה באש. שעות לאחר מכן, הוועדה למאבק בטרור ברוסיה הודיעה כי משאית תופת היא זו שגרמה לפיצוץ ולכך ש-7 קרונות רכבת שהובילה דלק עלו באש.

דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, הודיע כי הנשיא פוטין יקים ועדת חקירה בנושא פיצוץ הגשר שתעבוד עם רשויות החירום. על פי הוועדה, 3 בני אדם נהרגו כתוצאה מהפיצוץ. הרוסים הפיצו סרטון מצלמת אבטחה שבו נראית לכאורה משאית הנפץ - רגע לפני עלייה לגשר. בסרטון נראים אנשי כוחות הביטחון הרוסיים עורכים בדיקה שגרתית למשאית, אך לא מזהים בה שום דבר חשוד ומאפשרים לה להמשיך בנסיעתה.

מיכאילו פודוליאק, יועצו של נשיא אוקראינה זלנסקי, צייץ בטוויטר כי הפיצוץ בגשר הוא "ההתחלה". לדבריו, "יש להשמיד כל דבר שהוא לא חוקי, כל דבר שנגזל מאוקראינה צריך להשיבו, כל מה שנכבש על ידי רוסיה יש לגרשו". דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, הודיע כי הנשיא פוטין יקים ועדה בנושא פיצוץ הגשר שתעבוד עם רשויות החירום.

Very clear view of the vehicle portion of the bridge that collapsed and the railway portion on fire. pic.twitter.com/fYsLJuHRcE