דאגה בבריטניה בשל דיווחים על הידרדרות במצבה הבריאותי של המלכה אליזבת'. ארמון באקינגהאם הודיע היום (חמישי) רשמית כי רופאיה של המלכה, בת 96, קראו לה להישאר בהשגחה רפואית. כל ארבעת ילדיה של המלכה ונכדה, הנסיך וויליאם, הגיעו לטירת בלמורל בסקוטלנד. הנסיך הארי עשה את דרכו לארמון לבד, ללא מייגן.

על פי הדיווחים הרשמיים, הבוקר נערכו בדיקות והערכה רפואית למצבה של המלכה, והרופאים הביעו דאגה בעקבות התוצאות שהתקבלו. בשל כך, המלכה התבקשה להישאר תחת השגחה רפואית, אך בהודעה צויין גם כי "המלכה חשה בנוח בארמון בלמורל". לאחר ההודעה החלו להיאסף אנשים מחוץ לארמון.

אנשים נאספים מחוץ לטירת בלמורל | צילום: reuters

A statement from Buckingham Palace:https://t.co/2x2oD289nL — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

ליז טראס, ראש ממשלת בריטניה החדשה שנכנסה לתפקידה רק השבוע, אמרה כי "המדינה כולה מודאגת בעקבות החדשות על מצבה של המלכה". טראס הוסיפה כי מחשבותיה ומחשבותיהם של כל האזרחים נמצאות עם המלכה.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time. — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

ההיסטוריונית המלכותית אנה ווייטלוק, פרופסור לתולדות המלוכה מאוניברסיטת לונדון, אמרה כי הודעתו של ארמון בקינגהאם מעידה על "זמנים רציניים מאוד" ומעריכה כי "הסוף לא רחוק מדי". עוד אמרה ל-BBC שהמלכה "בהחלט הייתה נחושה" להיות שם כדי למנות את ליז טראס.

Speaker Sir Lindsay Hoyle interrupted the Commons energy debate to tell MPs: “I know I speak on behalf of the entire House when I say that we send our best wishes to Her Majesty the Queen and that she and the royal family are in our thoughts and prayers at this moment.” pic.twitter.com/4KWNEHvQ6W — ITV News (@itvnews) September 8, 2022

גם בפרלמנט הבריטי נרשמה דרמה גדולה - כשדיון שעסק ברפורמת האנרגיה החדשה של ראש הממשלה טראס הופסק כדי לקבל את הבשורה על מצבה של המלכה. "אני יודע שאני מדבר בשמם של כל יושבי הבית כשאני שולח את מיטב האיחולים להוד מעלתה", אמר יו"ר בית הנבחרים הבריטי סר לינדזי הויל.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

כלי התקשורת הגדולים בבריטניה, ובהם ערוץ BBC, הפסיקו את לוח השידורים הרגיל שלהם ופרצו במבזקים מיוחדים כדי לעדכן במצבה הרפואי של המלכה אליזבת'.

המלכה אליזבת' | צילום: רויטרס

השבוע פגשה המלכה את טראס בטירה בסקוטלנד והשביעה אותה לתפקיד שם - צעד שנחשב חריג יחסית ולא מסורתי. ליז טראס היא ראש הממשלה ה-15 שהמלכה אליזבת' זוכה למנות במהלך כהונתה, מאז שהוכתרה רשמית בחודש יוני 1953. המלכה יושבת על כס המלכות בבריטניה 70 שנה ו-214 יום - הכהונה השנייה באורכה בהיסטוריה אחרי המלך הצרפתי לואי ה-14.