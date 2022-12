עידן חדש בבריטניה: המלך צ'ארלס השלישי הוכרז היום (שבת) רשמית כשליטה של הממלכה המאוחדת, לאחר מותה של אימו, המלכה אליזבת' השנייה, ביום חמישי. צ'ארלס הפך למלך מעשית כבר עם מותה של אימו, אולם היום נערך בארמון סנט. ג'יימס טקס ההכתרה הרשמי.

הטקס נערך בליווי המועצה המלכותית, מועצת היועצים הבכירים של המלך. תחילה התכנסה המועצה לדיון שלא בנוכחותו של המלך, ומיד לאחר לאחריה ערךאת ישיבת המועצה הראשונה שלו. במקביל להכרזת שמו של המלך החדש בלונדון, תישמע ההכרזה גם ביתר בירותיה של בריטניה: אדינבורו, קרדיף ובלפסט.

בהמשך היום צפויים טקסים ואירועי הכרזה רשמיים נוספים, כמו הכרזתו של המלך צ'ארלס השלישי כמפקד הכוחות הצבאיים. הטקסים השונים צפויים להימשך עד שעות אחר הצוהריים. למרות שלל הטקסים היום, עדיין לא מדובר בטקס ההכתרה הרשמי. לשם השוואה, טקס ההכתרה של המלכה אליזבת' השנייה נערך 16 חודשים לאחר שעלתה לכס המלכות.

דקות ספורות לתחילת טקס ההכרזה - החלו לזרום תמונות מהמועצה המלכותית הראשונה בהיסטוריה ששודרה בטלוויזיה. ראשי הממשלה לשעבר, כולל בוריס ג'ונסון, גורדון בראון, דיוויד קמרון, ג'ון מייג'ור, תרזה מיי וטוני בלייר נוכחים כולם באירוע.

The proclamation confirming Charles as King was signed by members of the Privy Council including Prime Minister Liz Truss and the Archbishop of Canterbury Justin Welbyhttps://t.co/vNvK6Ic4Qp pic.twitter.com/X0ysT9jRoI