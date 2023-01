"צייצי התנצלות או לכי לכלא": כתבת העיתון הנחשב Foreign Policy באפגניסטן נעלמה בימים האחרונים, ובתוך זמן קצר התברר שנכלאה על ידי אנשי הטאליבאן במדינה. שלשום (שלישי) היא השתחררה – וחשפה כיצד פועלת שם מערכת השתקה חסרת תקדים על עיתונאים זרים, מפורסמים ונחשבים.

לין או'דונל, עיתונאית זוכת פרסים רבים, מסקרת את הנעשה באפגניסטן, גם לאחר עליית הטאליבאן לשלטון שם לפני כמעט שנה. בתקופה האחרונה היא פרסמה כמה דיווחים על פגיעה בזכויות הנשים במדינה, ובתוך זמן קצר שילמה על כך בחירותה, ואולי אף כמעט בחייה.

"אני מתנצלת על שלושה או ארבעה דיווחים שנכתבו על ידי, בנוגע לכך שגורמים ברשויות כפו על קטינות להינשא להם, ועשו בהן שימוש כשפחות מין עבור מפקדי הטאליבאן", צייצה אתמול או'דונל. "זה היה ניסיון מתוכנן לבצע רצח תדמיתי ולפגוע בתרבות האפגנית", כתבה.

These stories were written without any solid proof or basis, and without any effort to verify instances through on-site investigation or face-to-face meetings with alleged victims.

עוד הוסיפה א'ודונל בציוץ המשך: "הסיפורים הללו נכתבו ללא כל הוכחה מוצקה או בסיס, וללא שנעשה כל ניסיון לאשר את המקרים שעליהם נכתב, ללא חקירה וללא פגישות פרונטליות עם הקורבנות, לכאורה". הציוץ הבלתי שגרתי עורר מיד תהיות רבות, והעניק הצצה לפגיעה הגדולה בחופש הביטוי במדינה.

בציוץ נוסף שפרסמה או'דונל היום כתבה: "'צייצי התנצלות או לכי לכלא', אמרו אנשי המודיעין של הטאליבאן. (אמרתי) מה שצריך: הם הכתיבו – צייצתי. הם לא אהבו את זה – נמחק – נערך – צוייץ מחדש. פרסמתי וידאו שלי אומרת שלא כפו עליי דבר. עשיתי זאת שוב. (עכשיו אני בחוץ)".

Tweet an apology or go to jail, said #Taliban intelligence. Whatever it takes: They dictated. I tweeted. They didn’t like it. Deleted, edited, re-tweeted. Made video of me saying I wasn't coerced. Re-did that too.#TwoTakesTaliban (I’m out now) #Afghanistan #journalism