נשיא ארה"ב ג'ו ביידן קרא בשמה וחיפש אחר חברת הקונגרס לשעבר ג'קי ואלורסקי, שנהרגה בתאונת דרכים לפני כחודש, במסיבת עיתונאים אמש (רביעי). הנשיא ככל הנראה שכח שוואלורסקי נהרגה, הודה למארגני הכנס - ואז שאל את הקהל בקול "איפה ג'קי? ג'קי, את כאן?".

“Jackie, are you here? Where’s Jackie?"



Biden called out a recently deceased congresswoman Wednesday in remarks at a hunger conference she helped organize, addressing Indiana Republican Jackie Walorski as if she were still alive https://t.co/L3MjFVO6Mm pic.twitter.com/nl4tp3v6DC