המלחמה באוקראינה הגיעה לחצי האי קרים: מאז אתמול (שלישי) ניכרת בהלה אדירה ברחבי חצי האי, שסופח לרוסיה בשנת 2014, בעקבות סדרת הפצצות ותקיפות המיוחסות לאוקראינה בבסיסים ויעדים רוסיים חשובים. אתמול התרחשה באזור סדרת פיצוצים – שהשביתה מתקנים קריטיים וגרמה למנוסה המונית של עשרות אלפי בני אדם.

על פי הדיווחים השונים, כמעט 40 אלף כלי רכב חצו ביממה האחרונה את הגשר הגדול המחבר בין חצי האי קרים ורוסיה היבשתית. ההערכה היא כי יותר מ-50 אלף בני אדם נמלטו מהאזור, בעקבות ההפצצות האוקראיניות הכבדות. הלילה, לאחר שהחלו להתברר ממדי המנוסה האזרחית האדירה – הורו השלטונות הרוסיים בקרים על סגירת הגשר לאלתר, וכעת התנועה אליו אינה אפשרית.

Because of the explosions in the Crimea on the Kerch bridge, the Russians are chaotically trying to leave the peninsula.



▪️Russian Media reports that a record daily traffic was recorded today - about 38.3 thousand cars drove in both directions in a day. 1/ pic.twitter.com/LB8Qs96eCt