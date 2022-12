המחאה העממית הנרחבת באיראן הולכת ומתרחבת: לפחות 31 בני אדם נהרגו במהומות שנמשכות כבר כמעט שבוע, כך לפי ארגון זכויות אדם אירופאי שצוטט היום (חמישי) בסוכנות הידיעות AFP. בין ההרוגים גם לוחמים ואנשי כוחות הביטחון, ותגובות המשטר לנעשה עשויות ללמד כי בטהראן רואים באירועי השבוע האחרון איום מהותי, ומתייחסים אליו ברצינות רבה.

אירועי המחאה באיראן:

גורמים במשמרות המהפכה קראו היום לרשות השופטת במדינה להחמיר את האכיפה והענישה נגד "אלה שמפיצים חדשות כזב ושמועות בנוגע לאישה צעירה שמתה באלימות על ידי משטרת הצניעות". המהומות, שהחלו לאחר מותה של מהסא אמיני, סטודנטית בת 22 ביום שישי האחרון – לאחר ימים שבהם הייתה במצב של קומה בבית החולים – מאיימות להמשיך ולהתרחב וכבר מתרחשות בעשרות ערים באיראן. בתוך כך, משרד האוצר האמריקני הטיל היום סנקציות על משטרת הצניעות האיראנית - בתגובה לאירועים.

מהסא אמיני, שהוכתה למוות על ידי משמרות הצניעות באיראן

ערוצים המזוהים עם משמרות המהפכה דיווחו הבוקר על מותו תבריז חוסין אוג'אגי, לוחם של משמרות הבסיג' באיראן. הפעלת אנשי הבסיג', מיליציה חשובה באיראן הכפופה למשמרות המהפכה, עשויה להעיד יותר מכול על המצוקה שמזהה המשטר האיראני בעקבות המחאות – ואת החשש כי המשטרה המקומית בלבד לא מצליחה להתמודד עם המצב הקשה.

אירועי המחאה הנרחבים משפיעים באופן בלתי רגיל גם על אנשי הקהילה היהודית בבירה. ראש הקהילה היהודית בטהראן, המאיון סאמהיה, פרסם היום הודעה חסרת תקדים לבני הקהילה בעיר – על סגירת בתי הכנסת וקריאה ליהודים שלא להגיע אליהם החל מהשעה 17:00 בכל ערב, דווקא כמה ימים לפני ערב ראש השנה. בהודעה נטען כי יש להימנע מהגעה לבתי הכנסה בשל "המצב המסוכן", שכן שעות הערב הפכו לשעות העיקריות של אירועי המחאה.

Video of protesters in #Iran setting fire to a government banner in Tehran. #MahsaAmini pic.twitter.com/rAJOc1gcBq — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) September 22, 2022

עדות נוספת לתגובה הקשה והדרמטית של המשטר בטהראן למהומות מגיעה בתחום התקשורת באיראן, לרבות תקשורת האינטרנט והתקשורת הסלולרית. אתמול הושבתה הרשת הסלולרית במדינה כמעט לגמרי, והאפליקציות וואטסאפ ואינסטגרם הושבתו גם כן, ומשתמשים לא הצליחו להיכנס אליהן.

המחאות באיראן | צילום: רויטרס

ניתוק התקשורת באיראן מאז אתמול הוא החמור ביותר מאז שנת 2019, אז התרחש ניתוק תקשורת מסיבי נוסף בעקבות אירועי מחאות הדלק במדינה – שעל פי ההערכות הסתיימו במותם של כ-1,500 מפגינים ומוחים. בתיעודים וסרטונים רבים שמופצים מאירועי המחאה נראים מפגינים רבים תוקפים שוטרים, ניידות משטרה ואף מעלים אותן באש.

Protestors in Iran are confronting security forces. It’s a sign of the intense anger. But it’s not the most important aspect of the protests. What really matters is the newfound solidarity between social groups. That’s the real source of power. #MahsaAminipic.twitter.com/8u8A6Q6jPt — Esfandyar Batmanghelidj (@yarbatman) September 22, 2022

اینها را از کجا پیدا کرده و استخدام می‌کنید؟ این مردان و زنانی که دختران هموطن خودشان را روی زمین می‌کشند؟ بر سر و صورت سالمندان می‌کوبند؟ این‌ها که انگار نه پدری دارند نه مادری؟ نه زنی دارند نه دختری؟ مغز اینها را با چه پر کردید که دستشان جز به ظلم تکان نمی خورد؟ pic.twitter.com/5lo5GantGD — Sara Massoumi (@SaraMassoumi) September 22, 2022

המהומות הדרמטיות בעקבות מותה של אמיני החלו בעיקר באזורי הפריפריה במערב המדינה, בעיקר במחוז מוצאה כורדיסטן. יחד עם זאת, מאז הלכו אירועי המחאה והתרחבו לעוד עשרות ערים, והגיעו גם לבירה טהראן ולאוניברסיטה המרכזית שבה. העובדה כי המחאה הצליחה לזלוג מהפריפריה באיראן לעבר הסטודנטים בבירה, אנשי מעמד הביניים – עשויה ללמד על מידת החשיבות הגדולה שמייחסים במדינה לסיפור מותה.

המחאות באיראן | צילום: רויטרס

בניגוד לאירועי מחאה קודמים, שהחלו על פי רוב בשל סוגיות כלכליות ואז היה קושי גדול יותר לגייס את אוכלוסיית מעמד הביניים במדינה – כעת, כשמדובר באירוע בעל אופי אזרחי וחברתי מובהק – ניכרת התגייסות גדולה יותר של האוכלוסייה המבוססת יותר.

This is happening in my hometown Urmia, centre of West Azerbijan province, northwest of Iran. Protesters attack the security forces.

Urmia by nature has been usually a calm city compared to Tabriz or Tehran but this shows how the mood has changed.



pic.twitter.com/xvZPajEXeo — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) September 21, 2022

"WOMEN, LIFE, LIBERTY" chanting women remove their headscarves during the burial of a woman killed in Kermanshah by security forces during #IranProtests2022 triggered by the death of #MahsaAmini. #مهسا_امینی https://t.co/o56S7s5JMc pic.twitter.com/gOp4twWhov — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) September 22, 2022

בארגון לזכויות האדם "אמנסטי אינטרנשיונל" דורשים ממנהיגי העולם, המתכנסים בימים אלה בעצרת הכללית של האו"ם, לתמוך בקריאות להקמת מנגנון חקירה בין-לאומי עצמאי כדי לטפל במשבר השורר באיראן, ולהטיל את האחריות על אלו שזוכים לחסינות מפניה כעת. בנוסף, אמנסטי אינטרנשיונל אספה ראיות על השימוש הבלתי חוקי של הכוחות האיראניים בקליעים שונים, בגז מדמיע, בתותחי מים ובאלות כדי לפזר את המפגינים.

המחאות באיראן | צילום: רויטרס

"ביטויי הזעם העולמיים והאמפתיה על מותה של מהסא אמיני חייבים להיות מלווים בצעדים קונקרטיים של הקהילה הבין-לאומית לטיפול במשבר ובחסינות המערכתית שמאפשרת עינויים, הוצאות להורג ללא משפט ורציחות בלתי חוקיות אחרות על ידי הרשויות האיראניות להימשך ללא הפסקה, גם בתוך חומות הכלא ובמהלך הפגנות", אמרה דיאנה אלטהאווי, סגנית מנהלת המזרח התיכון וצפון אפריקה באמנסטי. "הדיכוי האכזרי של השלטונות האיראניים נגד ההפגנות עולה בקנה אחד עם נאומו של איברהים ראיסי באו"ם".