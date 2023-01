בקהילה היהודית בסן אנטוניו שבטקסס התקבלה היום (שבת) התרעת אבטחה שבה נכתב שתיתכן פגיעה ביהודים החיים בעיר. בתי התפילה באזור ביטלו את כל ההתכנסויות, והאבטחה הועלתה לרמה הגבוהה ביותר. ההודעה יצאה בעקבות מידע שהתקבל מה-FBI.

בהודעת הארגון נכתב: "ה-FBI חוקר איום אפשרי המכוון לבית כנסת בלתי מזוהה בטקסס. אנו פועלים כדי לקבוע את אמינות האיום, ומשתפים את המידע שיש לנו עם רשויות אכיפת החוק והקהילה היהודית. ברצוננו להזכיר לציבור, אם אתם מבחינים במשהו חשוד, או שיש ברשותכם מידע על איומים פוטנציאליים, יש לדווח לרשויות החוק מיד".

BREAKING - security alert has been issued for the Jewish community in San Antonio, TX



The FBI has identified a credible threat.



Temple Beth-El has cancelled all services today and the Jewish Federation of San Antonio is recommending all formal Jewish gatherings be suspended.