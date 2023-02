"אני נגעל": המערכת הפוליטית סוערת בעקבות השוואתו האומללה אמש (שלישי) של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן כי ישראל ביצעה בפלסטינים "50 שואות" - השוואה שנערכה במסיבת עיתונאים לצד קנצלר גרמניה אולף שולץ. ראש הממשלה לפיד וראש האופוזיציה נתניהו תקפו, בנט, ליברמן ושקד עקצו, ואילו שר הביטחון בני גנץ, שבביתו בראש העין ביקר יו"ר הרשות הפלסטינית מספר פעמים בשנה האחרונה, גינה - אך גם השיב לביקורות נגדו: "מי שרוצה לטמון את הראש בחול - לא מתאים לאחוז בהגה השלטון ולהוביל את מדינת ישראל".

"אמירתו של אבו מאזן על "50 שואות" על אדמת גרמניה היא לא רק חרפה מוסרית אלא גם עיוות נורא", תקף לפיד". "6 מיליון יהודים נספו בשואה, מיליון וחצי ילדים יהודים נספו. ההיסטוריה לא תסלח לו".

גם נפתלי בנט, מי שכיהן עד לא מזמן כראש הממשלה, בחר לתקוף - ועל הדרך לעקוץ גם את שר הביטחון בני גנץ, שהזמין את אבו מאזן לביתו בראש העין מספר פעמים בשנה האחרונה. "כראש ממשלה לא הסכמתי לפגוש את אבו מאזן, או לקדם כל משא ומתן מדיני איתו, גם מול לחצים מבית ומחוץ".

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, מיהר להגיב לסערה המתפתחת - וגינה את מי שעד לא מזמן ביקר אצלו בבית: "דברי אבו מאזן בזויים ושקריים, והם ניסיון לעוות ולשכתב את ההיסטוריה. מצופה ממי שמבקש שלום להכיר בפשעי עבר ולא לעוות את המציאות ולשכתב את ההיסטוריה".

שעה לאחר מכן, גנץ פרסם הודעה נוספת שבה הגיב לביקורות נגדו: "מי שלא שולח חיילים לקרב, ומי שאין לו אחריות לחיי אזרחי ישראל ולחיילי צה"ל - טוב יעשה אם לא יטיף על פגישות שמנעו ומונעות את המלחמה הבאה ומביאות ליציבות בשטח ולחופש פעולה מדיני".

גנץ הוסיף: "בזכות התיאום הביטחוני שמתבצע בדרגי השטח, ועל ידי ראשי מערכות הביטחון ועל ידי – יש אזרחים וחיילים רבים שחייהם ניצלו. מי שרוצה לטמון את הראש בחול ולהתעלם מהמציאות הביטחונית והמדינית המורכבת - לא מתאים לאחוז בהגה השלטון ולהוביל את מדינת ישראל. אני מתכוון להמשיך ולנהוג באופן אחראי את ההתנהלות האזורית ובפרט מול הפלסטינים, למען ביטחון ישראל וללא שיקולים פוליטיים".

נתניהו והליכוד תקפו את יו"ר הרשות הפלסטינית - והאשימו את לפיד וגנץ "בשיתוף פעולה אובססיבי": "הכחשת השואה של אבו מאזן מזעזעת ומסוכנת, ושיתוף הפעולה האובססיבי של לפיד וגנץ עם אבו מאזן וממשיכי דרכו מסוכנת לא פחות".

רק הליכוד יקים ממשלה יציבה שאינה תלויה בתומכי אבו מאזן.

שר האוצר אביגדור ליברמן בחר לנקוט בלשון פחות מרומזת - וקרא ללפיד וגנץ לחדול מהשיחות עם אבו מאזן: "אני קורא לרה"מ ולשר הביטחון להפסיק לתת לו לגיטימציה, להיפגש ולהידבר איתו".

גם שותפו של גנץ למחנה הממלכתי, שר המשפטים גדעון סער, הצטרף לרשימת המגנים: "בחירתו של אבו מאזן לומר את דבריו המתועבים על אדמת גרמניה רק מעידה על השפל אליו בחר להגיע".

שרת הפנים איילת שקד ושותפה לרוח הציונית, שר התקשורת יועז הנדל, מיהרו לעקוץ את גנץ: "אסור לתת לו לגיטימציה ובטח שלא להזמינו לראש העין", אמרה שקד.

"הפגישות של גנץ איתו - ליקוי מאורות ערכי. מי שהוא איש ימין לא יכול להסתדר עם התפיסה שצריך להיפגש איתו, זה איום ונורא", אמר הנדל בריאיון לגלי צה"ל.

קנצלר גרמניה שולץ, שהדברים החמורים נאמרו בנוכחותו, תקף בחריפות את אבו מאזן: "אני נגעל מההתבטאויות המקוממות של הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס. עבורנו הגרמנים במיוחד, כל רלטיביזציה של הייחודיות של השואה היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על הדעת. אני מגנה כל ניסיון להכחיש את פשעי השואה".

I am disgusted by the outrageous remarks made by Palestinian President Mahmoud #Abbas. For us Germans in particular, any relativization of the singularity of the Holocaust is intolerable and unacceptable. I condemn any attempt to deny the crimes of the Holocaust.