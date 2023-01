אירוע הירי בדנמרק: גבר בן 22 "ממוצא דני" נעצר בחשד לירי הקטלני ויובא היום (שני) לפני שופט, כך לפי המשטרה הדנית. בתקרית הקשה נרצחו אמש 3 בני אדם ו-3 אחרים נפצעו ונמצאים במצב קריטי לאחר שנורו בידי חמוש בנשק אוטומטי בקניון מסחרי בקופנהגן, בירת המדינה. ראש העירייה אמר כי מדובר באירוע "רציני מאוד".

בתחילה דווח כי המשטרה המקומית אינה פוסלת אפשרות שהמניע לאירוע קשור בטרור, אולם הבוקר (שני) הודיעו כי לפי שעה "אין אינדיקציה" שמדובר באירוע טרור. מפקד משטרת קופנהגן, סורן טומסן, מסר כי החשוד בירי שנעצר לאחר האירוע - הואשם בהריגה ויובא לדין. החשוד נעצר וברשותו רובה עם תחמושת, וההערכה היא שפעל באירוע לבד.

ההרוגים באירוע הם גבר בשנות ה-40 לחייו ו"שני צעירים" שמינם לא נמסר. בנוסף, דווח כי לפחות שני אזרחים דנים ושני אזרחים שוודים נפצעו קשה בירי.

תחילה הודיע בית החולים המרכזי של העיר שקיבל "מספר קטן של חולים" מהתקרית – מבלי לנקוב במספר מדויק. התקשורת המקומית דיווחה גם על עדויות שלפיהן נורו 15-10 כדורים. עדת הראייה אמילי ג'פסן אמרה לעיתון Jyllands-Poste: "לא הבנתי מה קורה. פתאום היה פשוט כאוס בכל מקום".

