המחאות באיראן נמשכות גם הבוקר (שבת) בתגובה למותה של הסטודנטית הצעירה מהסא אמיני שהוכתה למוות על ידי משטרת הצניעות של משמרות המהפכה. המחאות במדינה גבו עד כה את חייהם של 50 בני אדם, כך דווח ביממה האחרונה בסוכנות הידיעות AFP. באו"ם כבר קוראים לחקירת מותה של אמיני.

האינטרנט במדינה נותק בניסיון לבלום את התארגנות ההפגנות - והרשויות אומרות כי החסימה תימשך עד שיירגעו הרוחות ברחובות. באו"ם נשיא איראן ראיסי: "להילחם בהפגנות בנחישות".

על פי ההערכות, עד כה נעצרו כ-700 מוחים ברחבי המדינה, כ-60 מהם נשים. המחאות במדינה מתפרשות על 40 ערים ברחבי המדינה. התקשורת באיראן דיווחה על מספר נמוך יותר של הרוגים בהפגנות עד כה - 35. בתגובה לחסימת האינטרנט במדינה, הפעיל היזם האמריקני אילון מאסק את האינטרנט הלווייני שלו באזור - אך ככל הנראה זה עדיין לא מספיק טכנית כדי לאפשר לתושבי איראן את הגישה לאינטרנט.

בתגובה לציוץ של מזכיר ההגנה האמריקני אנתוני בלינקן בנוגע לפעילות האמריקנית שנעשית במטרה להרחיב את הגישה של האיראנים לאינטרנט, כתב מאסק: "להפעיל את לוייני סטארלינק" (האיטרנט הלוויני שחברתו מספקת).

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

See how Iranian people with empty hand, standing face to face with the security forces and challenging them while they are shooting protesters. Listen to the conversations between protesters and security forces.#MahsaAmini #مهسا_امینی



pic.twitter.com/Vizf422jbk — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) September 23, 2022

“It is the year of bloody [uprising] when [Supreme Leader] will be overthrown,” people chant in downtown Tehran on 23Sep, 8th night of #IranProtests2022 triggered by the death of #MahsaAmini. #مهسا_امینی

pic.twitter.com/DDl8yNo7E8 — Khosro Kalbasi (@KhosroKalbasi) September 23, 2022

הנציב העליון של האו"ם לזכויות אדם קרא לחקור את המקרה הקשה: "אנו קוראים לרשויות באיראן לערוך חקירה עצמאית, בלתי תלויה ומהירה של מותה של אמיני – ולפרסם בציבור את מסקנות החקירה – ולהעמיד לדין את כל האחראים".

בשל המחאות ברחבי המדינה, המשטרה באיראן ניסתה למזער נזקים ולצמצם את מידת אחריותה במות הצעירה, אך ערוץ האופוזיציה איראן אינטרנשיונל חשף את צילומי הגולגולת והחזה שלה מבית החולים – המראים שאמיני חוותה חבלות חמורות מאוד שככל הנראה הביאו למותה.

Tabriz, Sep 23- People tore down a sign of "Khamenei's Alley" and are dragging it on the ground. #IranRevolution pic.twitter.com/6tkzEt5iar — Iran Lobby Watch (@iranlwatch) September 23, 2022

סוכנות הידיעות האיראנית החצי-רשמית "פארס" ציטטה בכיר במשטרה האיראנית שאמר שמותה של אמיני היה "טעות מצערת" שהם מקווים שלא תקרה יותר. הגרסה הרשמית של המשטרה ממשיכה לטעון כי אמיני חשה מצוקה רפואית והתעלפה בזמן שהמתינה עם אישה אחרת שנעצרה. אביה של אמיני דחה את גרסת המשטרה וטען בתוקף שלבתו לא היו כלל בעיות בריאותיות.