בדרך להפיכה? העימותים האלימים בסרי לנקה התחדשו הערב (שבת) במחאה על המחסור החמור במטבע חוץ ובדלק. ראש הממשלה רניל ויקרמסינגה כבר הודיע על כוונתו להתפטר בניסיון לבלום את המהומות - אך שעה קלה לאחר מכן מפגינים הצליחו להיכנס גם לביתו הפרטי והציתו אותו. עשרות בני אדם נפגעו בעימותים עם כוחות הביטחון, ולפי כלי תקשורת במדינה 5 מפגינים נהרגו.

הודעת ההתפטרות של ויקרמסינגה לא ריצתה את המפגינים, שהתגודדו סביב ביתו הפרטי - והעלו אותו באש. במקביל במדינה ישנם דיווחים סותרים על הנשיא גוטבאיה רג'פקסה, שמעונו הרשמי נפרץ לאחר שאלפים הסתערו עליו. לפי חלק מהדיווחים הוא עלה על מטוס ונמלט לאיים המלדיביים ולפי חלק מהדיווחים הוא עלה על ספינה בנמל קולמבו. לאף אחד מהדיווחים אין אישור רשמי, אך גורם ביטחוני במדינה אמר לסוכנות הידיעות AFP כי "הנשיא מאובטח".

Protesters have broken into the private residence of Prime Minister Ranil Wickremesinghe and have set it on fire - PM media. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/tpjQob9p5j