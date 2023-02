שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב חזר אמש (ראשון) על הטענות הרוסיות כי אוקראינה נגועה ב"נאציזם" ואף טען כי יהדותו של נשיא אוקראינה זלנסקי לא רלוונטית – כי גם להיטלר היה "דם יהודי". לדבריו, "זלנסקי יכול לקדם את השלום אם יפסיק לתת פקודות קרימינליות לכוחותיו הנאצים".

בריאיון לטלוויזיה האיטלקית אמר לברוב כי "העובדה שזלנסקי יהודי לא שוללת את האלמנטים הנאציים באוקראינה", והוסיף כי הוא "מאמין שלהיטלר גם היה דם יהודי". הוא האשים את אוקראינה בכך שהיא תוקפת את האזור הבדלני דונבאס וכינה זאת "טרור נגד אוכלוסייה אזרחית", והדגיש: "אנחנו רק רוצים להבטיח את ביטחונם של האוקראינים הפרו-רוסיים במזרח".

לטענת לברוב, כלי התקשורת המערביים מעבירים מסרים מוטעים לציבור בכל הנוגע לאיומים הרוסיים וכי רוסיה מעולם לא עצרה את המאמצים לחתימה על הסכם שימנע מלחמה גרעינית. לדבריו, רוסיה פיתחה כלי נשק על-קוליים כדי שהיא תוכל לצאת במתקפת נגד במקרה של תקיפה אפשרית מהמערב. "ארה"ב עוררה את העוינות האוקראינית לרוסיה כחלק מאסטרטגיה אנטי-רוסית ארוכת שנים", האשים.

עוד ציין שר החוץ הרוסי כי במערב אוקראינה פועלים מספר רב של שכירי חרב, זאת מבלי לספק ראיה לכך. לדבריו, "איטליה נמצאת בחזית היוזמנת נגד רוסיה. הופתענו מכך בהתחלה - אבל התרגלנו לזה". הוא הוסיף: "חלק מההצהרות של הפוליטיקאים האיטלקים הרחיקו לכת מעבר לנורמות הדיפלומטיות".

#Lavrov compares @ZelenskyyUa to #Hitler and says he is a "Naƶi who will never abandon his #UkroNaƶi fellows." pic.twitter.com/PqzIyspvJd