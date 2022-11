21 בני אדם נרצחו אמש (שלישי) בטבח בבית ספר יסודי בעיירה אובלדה שבמדינת טקסס. החשוד שזוהה כמבצע הירי הוא צעיר בן 18 ממוצא היספני בשם סלבדור ראמוס, שגם ירה בסבתו לפני שיצא למסע ההרג. מושל טקסס גרג אבוט כינה את הירי ההמוני "טרגדיה מחרידה". מרבית הקורבנות - בני 10-7.

סמל אריק אסטרדה מהמחלקה לביטחון הציבור בטקסס סיפר ל-CNN כי היורה התנגש עם מכוניתו ליד בית הספר, יצא עם אקדח ולבש אפוד מגן, ועשה את דרכו לבית הספר שם ירה בקורבנות כיתה אחר כיתה. חברת Meta הסירה חשבון אינסטגרם שהופץ ברשת לאחר שנטען כי היה שייך לחשוד בירי, אך לא אישרה אם החשבון אכן מקושר לחשוד.

אנשים מבכים את מותם של ההרוגים בטבח בטקסס | צילום: reuters

רולאן גוטיירס, הסנטור של טקסס, מספר בתדרוך כי החשוד בירי קנה שני רובים לרגל יום הולדתו ה-18. "זה היה הדבר הראשון שהוא עשה ביום הולדתו ה-18", אמר. לדברי החוקרים, לפני הטבח האכזרי - ראמוס פרסם בעמוד האינסטגרם שלו תמונות של שני הנשקים שבהם השתמש בירי. כעת נבדק אם פרסם הצהרות נוספות שרמזו על כוונותיו בשעות שלפני הירי.

המושל הטקסני אבוט מסר כי במסע הירי בבית הספר היסודי Robb נרצחו 19 ילדים ושני מבוגרים, באזור שנמצא כ-85 מייל מערבית לסן אנטוניו. אבוט הוסיף כי "ההערכה היא שהיורה נטש את רכבו ונכנס לבית הספר היסודי 'רוב' עם אקדח ואולי גם עם רובה, אבל זה עדיין לא אושר על פי הדיווח האחרון שבידי".

לדברי המושל אבוט, "ההערכה היא שהשוטרים שהגיבו לירי הרגו את החשוד, ונראה שהם לא סובלים פציעות חמורות". הוא הוסיף כי לרשויות המקומיות החוקרות את הירי יינתנו כל המשאבים הנדרשים. "בשלב זה, החקירה מובילה אותנו להבין שהחשוד אכן פעל לבדו במהלך הפשע הנתעב הזה", אמר מפקד המשטרה המחוזי פיט ארדונדו. אבוט הודיע כי הרוצח רכש לאחרונה 2 רובים ביום הולדתו ה-18.

סלבדור ראמוס, החשוד בירי בבית הספר בטקסס | צילום: SKY NEWS

חברו לכיתה לשעבר של היורה סיפר לרשת CNN כי רק לפני ימים אחדים הוא שלח לו הודעה ובה תמונות של הנשקים שברשותו וכן תמונות של תיק מלא בתחמושת. "הוא הראה לי את התמונות וכתבתי לו: 'למה אתה צריך את זה?', אז הוא השיב לי: 'אל תדאג בנוגע לכך'", סיפר החבר שסירב להזדהות בשמו. עוד עולה מהחקירה שלאחר הירי כי הוא עבר בסניף של רשת וונדי'ז בעיר, ומנהלו אמר: "הוא הרגיש בדיוק כמו הטיפוס השקט, זה שלא אומר יותר מדי. הוא לא באמת ניסה להשתלב חברתית עם יתר העובדים. הוא שמר את הרוב לעצמו".

הנשיא האמריקני ביידן הורה להוריד את דגלי ארה"ב לחצי התורן בבית הלבן ובמבני ציבור אחרים "כאות כבוד לקורבנות". בנאום שנשא לאחר חזרתו מביקור ביפן הנשיא קרא לאומה להתפלל עבור הקורבנות ו"לעמוד מול לובי הנשק" בעקבות האירועים.

טבח בבית ספר יסודי בטקסס | צילום: Reuters

טבח בבית ספר יסודי בטקסס | צילום: Reuters

"אני מבקש מהאומה להתפלל עבורם, לתת להורים ולאחים את הכוח בחושך שהם מרגישים עכשיו. כאומה, אנחנו צריכים לשאול מתי בשם אלוהים אנחנו הולכים לעמוד מול שדולת הנשק? מתי בשם אלוהים נעשה את מה שכולנו יודעים בתחושת הבטן שלנו צריך להיעשות?". ביידן הוסיף בכאב "לאבד ילד זה כמו לקרוע חתיכה מהנשמה שלך".

President Biden addresses the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/hyscFyyNfz — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2022

נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה תקף גם הוא את שדולת הנשק וכתב בחשבון הטוויטר שלו: "כמעט 10 אחרי סנדי הוק ו-10 ימים אחרי באפלו - המדינה שלנו משותקת, לא על ידי פחד, אלא על ידי שדולת נשק ומפלגה פוליטית שלא הראו שום נכונות לפעול בכל דרך שעשויה לסייע במניעת הטרגדיות האלה".

We’re also angry for them. Nearly ten years after Sandy Hook—and ten days after Buffalo—our country is paralyzed, not by fear, but by a gun lobby and a political party that have shown no willingness to act in any way that might help prevent these tragedies. — Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022

"לא כל הפרטים ידועים, אבל יש הורים שאיבדו ילדיהם ומשפחות שאיבדו את יקיריהן ואחרים שנפצעו" אמרה סגנית הנשיא קמלה האריס. "כולנו היינו אומרים באירוע כזה שהלב שלנו נשבר, אבל הלבבות שלנו ממשיכים להישבר, וזה עוד כלום לעומת מה שעובר על המשפחות" הדגישה האריס והוסיפה, "זה ממשיך לקרות ואנחנו כאומה צריכים שיהיה לנו האומץ לשנות את המצב ולהבטיח שמשהו כזה לא יקרה שוב".

We are all devastated by the horrific shooting in Texas.



The prayers of the people of Israel are with the families of the victims, the Uvalde community, and the American people. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 25, 2022

הסנטור כריס מרפי מקונטיקט נשא נאום אמוציונאלי בסנאט בעקבות מסע הירי. מרפי, שהיה בעבר נציג המחוז שבו אירע מסע הירי בבית הספר סנדי הוק בקונטיקט, אמר: "14 ילדים מתים עכשיו. מה אנחנו עושים? זה קורה רק במדינה הזו ולא באף מקום אחר. באף מדינה אחרת ילדים לא הולכים לבית הספר עם המחשבה שאולי ירו בהם באותו היום".

Sen. Chris Murphy delivers remarks on Uvalde, Texas elementary school shooting: “What are we doing? What are we doing?…This only happens in this country and nowhere else. Nowhere else do little kids go to school thinking that they might be shot that day." https://t.co/Zh3OvUaIwm pic.twitter.com/TjJVoaFbRN — ABC News Politics (@ABCPolitics) May 24, 2022

סטיב קר, מאמן גולדן סטייט מליגת ה-NBA ששיחקה הלילה בדאלאס - כמה עשרות ק"מ מאזור הירי, מתח במהלך מסיבת העיתונאים ביקורת קשה על לובי הרובאים בארה"ב ועל הסנאטורים הרפובליקנים שמסרבים לאפשר חקיקה בנושא. "זה פתטי, נמאס לי כבר להציע את תנחומיי למשפחות ההרוגים. 90% מהאמריקנים שבויים של 50 סנאטורים שלא מוכנים לעשות כלום בנידון", אמר.

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022