היורה בתחנת הרכבת בברוקלין עדיין חופשי וה-FBI מתערב בחקירה: משטרת ניו יורק דולקת בעקבות פרנק ג'יימס, החשוד בירי ברכבת, והציעה לציבור 50 אלף דולר עבור מידע שיסייע למעצרו. החוקרים איתרו טנדר יו-האול שקשור לכאורה לירי, ובו ככל הנראה נהג ג'יימס. גורם אכיפת חוק אמר אמש (שלישי) ל-CNN כי החוקרים מחזיקים בסרטון מטלפון סלולרי של עד ראייה לירי שבו נראה היורה שלפי החשד הפעיל רימון עשן בתוך קרון.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67