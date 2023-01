טבח בחגיגות יום העצמאות בארה"ב: לפחות שישה בני אדם נהרגו ו-31 נפצעו באירוע ירי המוני שהתרחש אמש (שני) במהלך מצעד לרגל 4 ביולי בהיילנד פארק, פרבר של שיקגו. לפחות הרוג אחד ושניים מהפצועים יהודים. רוב הפצועים מהאירוע סובלים מפצעי ירי, וחלקם פינו את עצמם עצמאית לטיפול רפואי.החשוד בירי בן ה-22, רוברט "בובי" קרימו השלישי, נלכד בתום מצוד בידי השוטרים. משרד החוץ הודיע כי יש מידע על נפגעים יהודים באירוע והקונסול הכללי נמצא בקשר עם הרשויות והקהילה היהודית בעיר.

אחת מהקורבנות באירוע הירי היא ג'קי סונדהיים, מורה מהקהילה היהודית המקומית. אחת מחברות הקהילה צייצה בחשבון הטוויטר שלה את המייל שנשלח על ידי אחד מבתי הכנסת של הקהילה. "אנו כותבים כדי ליידע שג'קי האהובה שלנו היא אחת הקורבנות שנרצחו היום במצעד היילנד פארק", נכתב. "אין מספיק מילים כדי להביע את עומק הצער שלנו על מותה של ג'קי ואהדה למשפחתה וליקריה".

One of the local synagogues here in Highland Park— North Shore Congregation Israel— just sent out an email to congregants. One of the people killed in today’s mass shooting was Jacki Sundheim, a teacher there. pic.twitter.com/mjTL43bTTm