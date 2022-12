היום ה-32 למלחמה באוקראינה: על אף מאמצי התיווך של ראש הממשלה נפתלי בנט, סבב השיחות בין רוסיה לאוקראינה יתקיים בטורקיה, כך הודיע היום (ראשון) מנהל צוות המשא ומתן האוקראיני.

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי תקף את רוסיה ואמר ש"הפלישה הרוסית מחקה את הערים שדוברות רוסית באוקראינה מעל האדמה". זלנסקי אף אמר שהעביר רשימת שבויים אוקראינים לרוסיה במטרה לבצע עסקת שבויים הדדית.

על רקע הפסגה המדינית בשדה בוקר, שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן נועד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג ואמר לו כי ארה"ב וישראל מתואמות במאמצי התיווך לסיום המלחמה באוקראינה.

ועדת האו"ם לזכויות אדם עד כנה כי 1,119 אזרחים אוקראינים נהרגו ו-1,790 נפצעו מתחילת המלחמה ב-24 לפברואר. את הנתונים הללו ככל הנראה ראה גם האפיפיור פרנציסקוס, שפנה אל הפולטיקאים וביקש מהם לפעול בכל דרך לעצור את המלחמה שאותה כינה "מקום של מוות שבו אבות ואימהות קוברים את ילדיהם".

הפצצה רוסית באוקראינה | צילום: Yuriy Vasilenko, AP

20:55: זלנסקי הודיע: "מוכן להתפשר עם רוסיה על מחוז דונבאס".

20:31: זלנסקי הודיע שהוא מוכן לדון בנייטרליות - במידה ויקבל ערבויות שיבטיחו את ביטחונה של אוקראינה והוסיף כי עסקה עם רוסיה אפשרית רק אם החיילים הרוסים ייסוגו.

20:03: הנשיא האוקראיני זלנסקי אמר שהוא העביר לרוסיה רשימה של חיילים אוקראינים שנשבו על מנת לבצע עסקה לחילופי שבויים.

19:37: המפקח על התקשורת ברוסיה החל לחקור כלי תקשורת במדינה ה"חשודים" בקיום ריאיון עם נשיא אוקראינה זלנסקי.

Russian journalism today:



Independent Dozhd & Meduza were banned in Russia as part of the censorship of media who call a war a war



Today they interviewed Ukraine's president Zelensky



Now Russia's regulator is warning the (blocked) media not to publish; it's investigating them https://t.co/zf2bGLGGbr — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 27, 2022

19:08: הצבא הרוסי מאשר שאיבד לפחות 300 טנקים מאז החל את פלישתו לאוקראינה.

To put it in perspective, Russia is *visually confirmed* to have lost in Ukraine in one month the entire tank stock of the French Army and half of the stock of the British Army. https://t.co/Il6sIB4PD8 — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 27, 2022

18:37: חשש לפגיעה בצ'רנוביל: חברת פרלמנט אוקראינית מדווחת על שרפת ענק שנגרמה מההפגזות הרוסיות ומאיימת על תחנת הכוח הגרעינית - מה שעלול להוביל לרמות קרינה גבוהות כתוצאה מדליפה.

10 hectares of forest are burning in the Chornobyl Zone, caused by #Russian shelling. It isn't possible to put out the fire now, as this territory isn't controlled by #Ukraine. We're afraid that the fire will reach the nuclear power plant. The radiation level is already elevated. — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 27, 2022

18:03: לא בירושלים, כן באנקרה: מנהל המשא ומתן האוקראיני הודיע שהחל ממחר, סבב שיחות המשא ומתן בין אוקראינה לרוסיה יתקיים בטורקיה.

17:28: היועץ המשפטי הבכיר של ממשלת בריטניה מינה עורך דין מיוחד שייעץ לממשלה בנוגע לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך הפלישה הרוסית לאוקראינה.

17:17: האו"ם מעדכן כי 1,119 אזרחים נהרגו ו-1,790 נפצעו מאז החלה התקיפה הרוסית על אוקראינה.

17:00: שר החוץ האוקראיני קורא לחרם על ענקית המרכולים הצרפתית "Auchan". מנכ"ל הרשת הגיב שאם הפעילות ברוסיה תיפסק - יהיו 30 אלף מובטלים.

Apparently, job losses in Russia are more important than the loss of life in Ukraine. If Auchan ignores 139 Ukrainian children murdered during this month of Russian invasion, let us ignore Auchan and all their products. Boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/ZuLqbYwVgs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 27, 2022

16:51: במהלך נאומו מהמרפסת המרכזית של בזיליקת פטרוס הקדוש בוותיקן, האפיפיור פרנציסקוס פנה אל מנהיגי העולם וביקש מהם לעצור את המלחמה באוקראינה. "עלינו להתכחש למלחמה, מקום של מוות שבו אבות ואימהות קוברים את ילדיהם, שבו גברים הורגים את אחיהם אפילו בלי לראות אותם, שבו החזקים מחליטים והעניים מתים".

16:40: יועץ נשיא אוקראינה אומר שכוחות רוסיים מנסים לכתר את הכוחות האוקראיניים במזרח אוקראינה.

16:02: שליח ארצות הברית לנאט"ו: "אין לממשל האמריקני מדיניות שעוסקת בשינוי המשטר הרוסי, אך גם לא ניתן לאפשר לפוטין להמשיך במלחמה. מרבית החברות בנאט"ו מספקות סיוע צבאי לאוקראינה", אמר.

15:39: "טורקיה תומכת באחדות וריבונות מוחלטת של אוקראינה", אמר דוברו של הנשיא ארדואן.

15:11: שר החוץ של ארצות הברית אנתוני בלינקן אמר במהלך פגישתו עם הנשיא יצחק הרצוג: "אנחנו מעריכים את מאמציו של בנט לסיים את התוקפנות הרוסית, ואנחנו מתואמים בעניין הזה".

הנשיא הרצוג ושר החוץ האמריקני בלינקן | צילום: Reuters

15:03: חברת הפרלמנט האוקראיני לסיה וסילנקו ל"טיימס": "אנשים בקייב מורעבים ובמריופול נאלצים לשתות מי ביוב. אלפים מועברים לרוסיה, כביכול למקום מבטחים, אבל אחר כך נשלחים למקום לא ידוע ואיש לא שומע מהם".

14:16: לאחר שנשיא ארה"ב ביידן קרא לפוטין "קצב" - נשיא צרפת עמנואל מקרון מזהיר מפני "הסלמה" רטורית עם מוסקווה: "אין צורך בהסלמה של מילים או מעשים".

הצרפתי מזהיר מפני הסלמה. ביידן ומקרון | צילום: רויטרס

13:22: רוסיה הגבילה את הגישה לאתר של הצהובון הגרמני "בילד", בעקבות בקשה מפורשת של משרד התובע הכללי במוסקווה.

12:29: ראש המודיעין האוקראיני צופה שתחל לוחמת גרילה נגד הכוחות הרוסיים באזורים שנכבשו.

11:51: ברוסיה מדווחים כי ראש מחוז לוגנסק שבמזרח אוקראינה צפוי לקיים בקרוב משאל עם בנושא הצטרפות המחוז לרוסיה.

10:39: על פי כלי התקשורת הבלארוסי "נקסטה", סגנית ראש הממשלה האוקראיני אירינה ורשצ'וק עדכנה כי רוסיה כפתה על כ-40 אלף אוקראינים להתפנות לשטחים רוסיים. כמו כן, היא העלתה חשש שתושבים מאיזור קייב יישלחו לבלארוס.

10:35: אוקראינה מבקשת מהצלב האדום שלא להקים את מתקני הארגון בעיר הרוסית רוסטוב, שנמצאת על גבול אוקראינה. ברויטרס מדווחים כי המטרה היא למנוע ממוסקווה לפנות את תושבי אוקראינה דווקא לשטח רוסיה.

10:24: איגור קונשנקוב, דובר משרד ההגנה הרוסי, אישר שהכוחות הרוסיים השמידו מחסן דלק גדול באיזור לבוב, באמצעות טילים ברמת דיוק גבוהה. עוד הוסיף כי מערכות ההגנה האוויריות של רוסיה הפילו 18 מל"טים אוקראיניים במהלך הלילה.

09:52: סגנית ראש ממשלת אוקראינה, אירינה ורשצ'וק, מצהירה על הפעלת 2 מסדרונות הומניטריים מדונייצק ומלוגנסק - לפינוי תושבי אוקראינה.

09:41: "רוסיה החלה להרוס מחסני דלק ומזון אוקראיניים. במקביל, הם מציבים כוחות בגבול ברוטציה ויכולים להיערך להתקדמות מחודשת", אמר שר הפנים האוקראיני ואדים דניסנקו.

09:34: דוח של המודיעין הבריטי: "נראה שכוחות רוסים מתרכזים במאמציהם לנסות לכתור כוחות אוקראינים מול האזורים הבדלניים במזרח המדינה. הכוחות הרוסיים מתקדמים מכיוון חרקוב בצפון ומריופול בדרום. עם זאת, שדה הקרב ברחבי צפון אוקראינה נשאר ברובו סטטי עם התקפות נגד אוקראיניות מקומיות שמקשות על ניסיונות הרוסים לארגן מחדש את כוחותיהם".

09:00: באוקראינה מעדכנים: במהלך המלחמה נהרגו 139 ילדים ועוד 205 נפצעו. המחוזות שבהם נפגעו הכי הרבה ילדים: קייב, חארקוב ודונייצק.

06:05: אחרי הדיווחים שאוקראינה החזירה את השליטה על העיירות פולטבקה ומאליניבקה, ב-CNN מדווחים שכמה סרטונים שמראים כוחות אוקראינים בסומי ובווילחיבקה, מעידים שאוקראינה חזרה לשלוט גם במספר כפרים באזור, כ-32 קילומטרים מהגבול הרוסי בצפון מזרח אוקראינה.

04:46: מנהיגת האופוזיציה הבלארוסית, סווטלנה טיחאנובסקייה, אמרה לנשיא האמריקני ג'ו ביידן כי הבלארוסים "ניצבים ללא פחד לצד תושבי אוקראינה". טיחאנובסקייה הודתה לביידן על נאומו בוורשה והוסיפה כי היא מודה "להנהגת ארה"ב בקרב הגדול על החירות - הקרב בין חירות ודיכוי". "הבטחתי לנשיא ביידן שהבלארוסים נמצאים בחזית המאבק הזה וביקשתי מהנשיא להשאיר את בלארוס על סדר היום" אמרה. לפי הבית הלבן, ביידן הודה לטיחאנובסקייה ו"הדגיש את המשך תמיכתה של ארצות הברית בעם הבלארוסי ובהגנה ובקידום זכויות האדם, כולל חופש הביטוי ובחירות חופשיות והוגנות".

04:01: הממשל הצבאי האזורי בזפוריז'יה: מתקפת נגד של כוחות אוקראינים 103 קילומטרים צפונית-מערבית למריופול הובילה לכיבוש מחדש של שני כפרים מידי הכוחות הרוסיים. "גדוד ההגנה הטריטוריאלית של מליטופול, יחד עם יחידות אחרות של כוחות ההגנה של זפוריז'יה, שחררו בהצלחה את הכפרים פולטבקה ומליניבקה מידי הכובשים הרוסים" דיווח ערוץ הטלגרם של הממשל.

הפצצה אווירית בעיר לבוב שבמערב אוקראינה | צילום: רויטרס

03:03: נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי חזר היום על פנייתו לשותפותיה הבין-לאומיות של אוקראינה במטרה להרחיב את הסיוע הצבאי שלהן, ואמר כי ארצו מבקשת רק אחוז אחד מהטנקים והמטוסים של נאט"ו. בסרטון וידיאו שהעלה לרשתות החברתיות אמר זלנסקי כי הצורך בחיזוק הביטחון המשותף באירופה הועלה במהלך שתי שיחותיו עם נשיא פולין אנדז'יי דודה. הנשיא האוקראיני קרא לשותפותיה הבין-לאומיות של אוקראינה "להתגייס ולהפעיל את תמיכתן" במדינה, והדגיש כי הבטיחות והביטחון של אירופה תלויים בכך.

02:45: דיווח אוקראיני: כוחות רוסיים השתמשו בפצצות זרחן לבן ליד העיר אבדייבקה שבמזרח אוקראינה. אמנם לא ניתן לאמת את הדיווחים הללו, אך זו אינה הפעם הראשונה שאוקראינה מתייחסת לכך שרוסיה משתמשת בזרחן לבן בפלישה. השבוע, הנשיא האוקראיני ולודימיר זלנסקי אמר למנהיגי נאט"ו כי "היו פצצות זרחן, פצצות זרחן רוסיות".

נזקי ההפגזות הרוסיות בכפר קרסיליבקה מחוץ לקייב | צילום: רויטרס

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as “madness.” pic.twitter.com/t2QvI2ljbU — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 26, 2022

02:12: 5,208 פליטים אוקראינים פונו ביממה האחרונה דרך מסדרונות הומניטריים - כך אמר קירילו טימושנקו, סגן ראש לשכת נשיא אוקראינה. טימושנקו מסר כי 4,331 תושבי העיר הנצורה מריופול הגיעו לעיר זפוריז'יה שבדרום-מזרח המדינה והוסיף כי בין המפונים היו 351 בני אדם מאזור קייב ו-256 מאזור לוהנסק.