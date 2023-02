פוטין צפוי להכריז באופן רשמי על המערכה באוקראינה כעל "מלחמה" כבר ב-9 במאי, כך מעריכים הבוקר (שלישי) גורמי מודיעין בכירים בארה"ב ובמערב. ההערכה היא כי פוטין ישנה את הגדרתה הרשמית של הלחימה של רוסיה באוקראינה מ"מבצע צבאי מיוחד" ל"מלחמה" כבר בעוד כשבוע, על רקע ציון יום השנה לניצחון על גרמניה הנאצית.

בעקבות שינוי ההגדרה למצב של מלחמה באופן רשמי, פוטין צפוי לשפר באופן ניכר את רמת התמיכה שהוא זוכה לה מבית. במערב מעריכים שפוטין מעוניין לקבע את התמיכה במלחמה באופן בלתי מתפשר, על רקע דיווחים לריבוי קולות אופוזיציה מבית מאז החלה המלחמה.

עם זאת, משמעות נוספת של החלטתו של פוטין – וכבדת משקל בהרבה – היא העובדה כי מעבר רשמי למצב של מלחמה יאפשר לו לגייס כוחות מילואים רבים ולהטיל למלחמה באופן רשמי את כוחות מגויסי החובה, שבאופן רשמי אינם יכולים להשתתף במבצעים צבאיים. ככל הנראה, זו צפויה להיות הסיבה המרכזית להחלטתו של פוטין בנושא, על רקע השחיקה הדרמטית של כוחות הצבא הרוסיים ביותר מחודשיים של לחימה באוקראינה.

משרד ההגנה הבריטי אמר הבוקר בתדרוך היומי: "למרות הכפלת ההשקעה בצבא רוסיה ובביטחונה בשנים 2018-2005, רוסיה כשלה בניסיונה להשתלט על אוקראינה". על פי הדיווח, כשלים בתכנון האסטרטגי ובביצוע האופרטיבי מנעו מרוסיה לתרגם את יתרון הכוח הגדול שלה לניצחון בשדה הקרב.

