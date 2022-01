מתקפה חריגה - וחריפה: מושל מערב וירג'יניה כעס מאוד על הביקורת שהושמעה כלפי מדינתו. השבוע הוא ניצל את נאומו כדי להשיב אש בדרך יצירתית מאוד: המושל, ג'ים ג'אסטיס, העלה לבמה את כלבתו - והעביר את המסר דרכה.

ג'אסטיס כעס בעיקר על דבריה של הכוכבת ההוליוודית בט מידלר, שאמרה בחודש שעבר שמערב וירג'יניה היא מדינה "ענייה, בורה ולא יודעת קרוא וכתוב". הזמרת והשחקנית מידלר אמרה את הדברים בתגובה על צעדי הסנאטור הדמוקרטי ג'ו מאנצ'ין, שהחליט להצביע נגד הצעת החוק של ג'ו ביידן Bulid Back Better.

לימים מידלר התנצלה על האמירה, אבל המושל לא שכח. ג'אסטיס הגיב בדרך ציורית מאוד ואמר: "יותר מדי אנשים פקפקו בנו. הם מעולם לא האמינו במדינתנו, האמינו שנוכל לעשות זאת". ג'אסטיס עמד ופירט את הישגי המדינה ובשלב זה ביקש להעלות לבמה את כלבתו "בייבידוג", בולדוגית אנגלית.

כשכלבתו בידיו, המושל בן ה-70 הצהיר: "מנקודת המבט הזו בייבידוג אומרת לבט מידלר ולכל האחרים - תנשקו את האחוריים שלה". המושל זכה למחיאות כפיים במהלך נאומו, והמתרגמת לשפת הסימנים הגיבה בחיוך.

מידלר לא עברה על התקרית בשתיקה, ושיתפה ציוצים רבים שתקפו את ג'אסטיס ואף כינו אותו "חור תחת של כלב". בציוץ נוסף שיתפה נתונים לא מחמיאים על המדינה והוסיפה - "הייתי אומרת שהישבן של הכלבה שלו תהיה מושלת טובה יותר ממנו!".

BTW, here are the state rankings of all the areas and agencies for which the so-called “Governor” of WVA, #JimJustice, is responsible. Judging from these rankings, I’d say his dog’s ass would make a better Governor than him! pic.twitter.com/TJAB3oj5VV