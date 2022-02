על סף מלחמה במזרח אירופה: יותר מ-150 אלף חיילים רוסים נמצאים על הגבול עם אוקראינה, ולמרות הצהרות הקרמלין שחלק מהכוחות נסוגו – במערב ממשיכים לטעון שהמצב בשטח לא השתנה ושרוסיה עשויה ליצור אמתלה לפלישה. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הזהיר היום (חמישי) כי המלחמה עשויה לפרוץ במהלך הימים הקרובים, אך הדגיש כי עדיין נותר מקום לדיפלומטיה.

סיקור שוטף ב-N12:

• בדרך למלחמה? המהלך הבא של רוסיה

• באוקראינה לא מאמינים לרוסים: אלפי מקלטים נפתחו

• האיום הרוסי - והמסרים הסותרים מאוקראינה

• טיסת החילוץ של עובדי המדינה מאוקראינה: "פאניקה"

אזרחי קייב הבירה נמצאים במתח שיא על רקע חילופי האשמות בין המעצמות והאזהרות מפני פלישה קרובה. ככל שהימים עוברים, הרחובות מתרוקנים והתושבים נערכים עם תיקים, עם ציוד ועם תוכנית לאן יברחו אם הרוסים יגיעו לבירה.

בשעות הבוקר התרחש אירוע שיכול היה להיות ה"עילה למלחמה" עבור רוסיה: התקשורת הרוסית דיווחה על כך שגן ילדים שבחבל לוהנסק, שמזוהה עם הבדלנים הפרו-רוסיים, הותקף על ידי האוקראינים. מנגד, באוקראינה טוענים שלא היו דברים מעולם וארה"ב אף הודיעה שתקיפת גן הילדים הייתה למעשה פרובוקציה רוסית.

"התקשורת הרוסית כבר ימים מפיצה מסרים שמעלים את המתיחות", הצהיר שר החוץ של ארה"ב, אנתוני בלינקן בישיבה מיוחדת של מועצת הביטחון של האו"ם. "התקיפה הרוסית המזויפת או האמיתית עלולה לכלול שימוש בנשק כימי. הרוסים הציבו לעצמם למטרה את קייב הבירה וקבוצות ספציפיות באוקראינה".

"אני כאן לא כדי לפתוח מלחמה, אלא כדי למנוע אותה", אמר בלינקן בסוף דבריו ודרש מהממשלה הרוסית להודיע באופן ברור וחד משמעי שלא תפלוש לאוקראינה. עוד הדגיש בלינקן כי דיפלומטיה היא הדרך הטובה ביותר להרגעת הרוחות בין הצדדים.

בתוך כך, רוסיה גירשה את סגן השגריר האמריקני ברוסיה, בארט גורמן, זאת על רקע המתיחות בין המדינות. "הפעולה של רוסיה נגד הדיפלומטים שלנו הייתה ללא התגרות מצידנו, ואנו רואים בכך צעד הסלמה ושוקלים את תגובתנו", אמר דובר מזכירות המדינה האמריקנית.

נראה שנשיא רוסיה חש שזו העת להישגים ביטחוניים בנושא שמטריד אותו הרבה מאוד שנים, שעיקרו הוא התרחבות ההגמוניה האמריקנית למפתן דלתה של רוסיה. פוטין הציג בפני ארה"ב רשימת דרישות ש"יבטיחו את ביטחונה של רוסיה" והבהיר כי מדובר ב"רשימה סגורה" שלא ניתנת לשינויים במו"מ.

בראש רשימת הדרישות של פוטין עומדת הדרישה שברית נאט"ו לא תורחב ושארה"ב תצהיר שאוקראינה לא תהיה חברה בברית המערבית. כמו כן, פוטין דורש להוציא הכוחות והנשק שהציבה ארה"ב במדינות מזרח אירופה שהצטרפו לברית נאט"ו אחרי נפילת ברית המועצות, וכן לפנות את הטילים שהוצבו במדינות הבלטיות. עוד דורש פוטין שיתואמו עם רוסיה התרגילים המשותפים שכוחות נאט"ו מבצעים במדינות שגובלות בה – כמו אוקראינה וגאורגיה.

הנשיא ביידן ונאט"ו דחו את הדרישות על הסף אבל אמרו שהם מוכנים לגשת למשא ומתן על "יצירת סביבה בטוחה באירופה". מנגד, רוסיה איימה כי התעלמות מדרישותיה תגרור תגובה צבאית.

נאט"ו מסרו כי רוסיה עושה הכול כדי להסלים את המצב באזור ולבצע פלישה לאוקראינה ללא התראה מוקדמת. "יש להם די נשק, כוחות ויכולות כדי לפלוש לאוקראינה תוך זמן קצר", נמסר מהארגון. גם שרת החוץ הבריטית ליז טראס הצטרפה לדברים ואמרה כי רוסיה עושה הכול כדי למצוא תירוצים לפלישה.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG