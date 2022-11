צבא רוסיה פתח במלחמה הלילה (חמישי) במזרח אוקראינה, והבוקר הגיעו דיווחים על פלישה רוסית גם מדרום ואף מבלארוס שבצפון. פיצוצים נשמעו בקייב ובערים נוספות באוקראינה כמו אודסה וחרקוב. כשברקע אזעקות, אוקראינים רבים תועדו נמלטים מערבה. נשיא אוקראינה זלנסקי הכריז על משטר צבאי וקרא לתושבים להישאר בבתיהם. נשיא ארה"ב ביידן אמר שיתאם תגובה עם ברית נאט"ו: "כל העולם מתפלל למען העם האוקראיני".

מלחמת אוקראינה רוסיה - מפת הלחימה המתעדכנת

14:11 - יועץ לנשיא אוקראינה אומר שכוחות רוסים הוצנחו ומנסים לחדור לרובע הממשלתי בקייב.

14:08 - ראש ממשלת בריטניה: "המתקפה הברברית של פוטין חייבת להיכשל".

13:57 - הצבא האוקראיני: רוסיה ערכה עד כה יותר מ-30 תקיפות אוויר על מטרות צבאיות ואזרחיות, לא רק מהאוויר.

13:48 - נשיא טורקיה ארדואן מגנה את פלישת רוסיה לאוקראינה ומכנה אותה כ"מכה קשה" לשלום האזורי.

13:41 - מזכ"ל נאט"ו מבהיר שוב: "אין לנו כוונה לשלוח חיילים לאוקראינה".

13:37 - עשרות מטוסים רוסיים מפציצים את נמל התעופה אנטונוב ליד בירת אוקראינה, קייב.

13:35 - מתקפה של מסוקי קרב רוסיים מסוג מי-8 על שדה תעופה בינלאומי באוקראינה.

13:14 - אחרי קריאת מקרון: נאט"ו הודיעה – מחר יתקיים מפגש פסגה בבריסל.

13:12 - דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב: "צריך לנקות את אוקראינה מנאצים".

13:05 - קנצלר גרמניה שולץ: "פוטין מסכן את השלום באירופה".

13:00 - דיווח: 18 הרוגים לפחות במתקפת טילים על אודסה. אוקראינה אמרה כי היא עומדת בפני גל שני של תקיפות טילים בשטחה בשעה האחרונה - וביקשה מטורקיה שתסגור את מיצרי הבוספורוס והדרדנלים בפני ספינות מלחמה רוסיות שמשתמשות במעברים כדי להיכנס לים השחור.

12:45 - נשיא צרפת מקרון קורא לקיים פסגה של נאט"ו "בהקדם האפשרי".

12:30 - אחד מיועציו של נשיא אוקראינה זלנסקי טוען שאוקראינה נמצאת תחת מתקפת טילים נוספת של רוסיה.

12:05 - שר החוץ יאיר לפיד גינה את הפלישה הרוסית: "הפרה חמורה של הסדר הבין-לאומי".

11:53 - גורם רשמי באוקראינה מאשר: "עשרות מחיילינו נהרגו עד כה בלחימה".

11:40 - שירותי ההצלה באוקראינה מדווחים שילד נהרג בהפצצה של בניין מגורים באזור חרקוב.

11:30 - נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התייחס למצב בנאום מיוחד לאומה: "אל תפיצו דיסאינפורמציה. הסבנו לאויב אבדות קשות, נחלק נשק לכל מי שירצה ויוכל לתמוך בצבא בכיכרות הערים. רוסיה תקפה אותנו כמו שהנאצים עשו במלחמת העולם השנייה, ניתקנו את היחסים הדיפלומטיים איתה. נילחם על החירות שלנו".

בהמשך זלנסקי פנה ישירות לאזרחי רוסיה: "אנחנו יודעים שזה לא ניכר בתקשורת שלכם, אבל אי אפשר לחסום היסטוריה. גם הרוסים יידעו את האמת".

11:13 - גורם בארמון הנשיאותי באוקראינה מבהיר: "המצב בשליטה, לא יהיה 'בליץ'".

11:10 - נשיא המדינה יצחק הרצוג, שנחת הבוקר באתונה לקראת סבב פגישות, התייחס למצב באירופה: "זהו ללא ספק רגע היסטורי מורכב מאוד. גם אני חש הבוקר עצב רב וחושש לטרגדיה הומניטרית. אני מתפלל כמו רבים בכל העולם שהשלום יחזור לאוקראינה ורוסיה. ישראל, כפי שנמסר על ידי ממשלתנו, תומכת בשלמות הטריטוריאלית של אוקראינה".

10:56 - אזעקות נשמעו בעיירה הפולנית מדיקה, שנמצאת על הגבול עם אוקראינה.

10:46 - התקשורת הממלכתית ברוסיה משבחת את "המבצע הצבאי" באוקראינה, וכינתה אותו "התערבות צבאית בדונבאס". כמו כן, כלי התקשורת במוסקווה בחרו להתעלם מהתקפות הטילים על התשתיות ועל הערים ברחבי אוקראינה. לדוגמה, ערוץ החדשות "רוסיה-24" דיווח ש"הניאו-לאומנים האוקראינים מחכים לרגע הנכון להכות ברוסיה".

10:40 - נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, הכחיש את הדיווחים של משמר הגבול האוקראיני על השתתפות של כוחות בלארוסיים בלחימה באוקראינה. עם זאת, הוא הבהיר שחייליו יהיו זמינים אם יהיה בכך צורך.

10:38 - עיריית אומן הודיעה שאדם אחד נהרג בשטחה מנפילה של פגז רוסי.

10:22 - שר ההגנה של אוקראינה קרא לכל אדם שמסוגל להחזיק בנשק להצטרף לשורות הצבא והכוחות המגנים על המדינה מפני הפלישה הרוסית. בהתאם לכך המשטרה האוקראינית הודיעה שתחלק נשק ליוצאי הצבא.

10:13 - תושב חרקוב, העיר השנייה בגודלה באוקראינה, סיפר לרשת רויטרס על "פאניקה" בעיר בעקבות הפלישה. העד סיפר שהחלונות בביתו רעדו מקולות הפיצוצים.

9:55 - הרב לירון אדרי, ישראלי שמתגורר בקייב, תיעד טנקים מחוץ לבירה האוקראינית בזמן שנסע לכיוון פנים המדינה: "התעוררנו לקולות ירי, הפצצה ארטילרית כבדה".

9:44 - רשת IFAX מדווחת: אחד ממנהיגי הבדלנים במזרח אוקראינה טוען שמטרתם היא להשתלט על כל שטחי מחוזות דונייצק ולוהנסק.

שגריר אוקראינה באנקרה ביקש מטורקיה לסגור בפני כלי שיט רוסיים את מצרי הבוספורוס והדרדנלים, המאפשרים גישה מהים השחור לים התיכון, וכן להטיל סנקציות כבדות על מוסקווה.

9:26 - על פי דיווחים בעיר אודסה שבדרום אוקראינה, 7 בני אדם נפצעו בהפצצות על העיר, ו-19 נוספים נעדרים.

9:20 - טנקים רוסיים תועדו במזרח אוקראינה:

9:01 - הבדלנים הפרו-רוסים בלוהנסק טוענים: "הפלנו מטוס קרב אוקראיני".

8:51 - משרד החוץ הישראלי קרא לישראלים לעזוב את אוקראינה מיד אל המדינות השכנות במערב, ופרסם את רשימת מעברי הגבול שבהם יוצבו אנשי המשרד:

8:39 - נשיא אוקראינה זלנסקי צייץ: "העולם איתנו".

I continue negotiations with the leaders. Received support from the Emir of Qatar @TamimBinHamad . The world is with us.

8:17 - אזעקות נשמעו בעיר לבוב, שאליה עברו הנציגויות הזרות - כולל השגרירות הישראלית.

7:55 - דיווח: צבא אוקראינה טוען שהפיל חמישה מטוסים רוסיים ומסוק - במשרד ההגנה הרוסי הכחישו. שר הפנים האוקראיני אומר שהוא לא צופה מתקפה על בנייני מגורים או מתקפה נגד אזרחים.

שמי אוקראינה ריקים ממטוסים:

7:35 - דיווח ברוסיה: אחרי שהמתקפה החלה ממזרח אוקראינה, כעת כוחות צבא רוסיה פלשו לאוקראינה גם מכיוון בלארוס.

7:30 - ביידן שוחח עם נשיא אוקראינה, ועדכן: "הנשיא זלנסקי פנה אליי הלילה. גיניתי את המתקפה הבלתי מוצדקת הזו של כוחות צבא רוסיה. עדכנתי אותו על הצעדים שאנו נוקטים כדי לגייס גינוי בין-לאומי, כולל הלילה במועצת הביטחון של האו"ם. הוא ביקש ממני לקרוא למנהיגי העולם להתבטא בצורה ברורה נגד התוקפנות הבוטה של הנשיא פוטין, ולעמוד לצד תושבי אוקראינה. מחר, אפגש עם מנהיגי ה-G7, וארה"ב ובעלות בריתנו ושותפותינו יטילו סנקציות חמורות על רוסיה. נמשיך לספק תמיכה וסיוע לאוקראינה ולעם האוקראיני".

07:24 - רוסיה טוענת שהמתקפה מכוונת לתשתית הצבאית האוקראינית, והיא נעשית באמצעות נשק מדויק. משרד ההגנה הרוסי הכחיש כי תקף בתוך הערים.

7:10 - אזעקות נשמעו בקייב. נשיא אוקראינה זלנסקי מכנס את המועצה לביטחון לאומי, וצפוי להכריז על גיוס כולל לצבא. הוא הכריז על משטר צבאי וקרא לכל האזרחים להישאר בבתים.

7:05 - גורם בכיר בארה"ב: "סנקציות יופעלו נגד רוסיה על ידי ארה"ב ובעלות בריתה מהיום. ארצות הברית ובעלות בריתה מתכננות להפעיל את 'ההיקף המלא' של הסנקציות נגד רוסיה שנדונו במהלך השבועות האחרונים".

7:00 - התקשורת באוקראינה מדווחת: בקייב שלושה פצועים מההתקפות.

6:58 - שר החוץ של אוקראינה, דמיטרו קולבה, צייץ מה העולם צריך לעשות בתגובה על הפלישה: "סנקציות הרסניות, בידוד גורף וסיוע צבאי, כלכלי והומניטרי לאוקראינה".

The world must act immediately. Future of Europe & the world is at stake. To do list:



1. Devastating sanctions on Russia NOW, including SWIFT

2. Fully isolate Russia by all means, in all formats

3. Weapons, equipment for Ukraine

4. Financial assistance

5. Humanitarian assistance