אחרי שהתחילה המתקפה הרוסית באוקראינה, התפרסמו היום (חמישי) דיווחים שלפיהם חיילים רוסים חדרו לאזור הבירה קייב מצפון. בשעות האחרונות התפרסמו גם דיווחים על גל תקיפות אוויריות: עשן נראה מיתמר באתרים שונים בעיר קייב. במקביל, תועדה מתקפת מסוקי קרב רוסים על שדה תעופה בין-לאומי צפונית לבירה.

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר בנאום ראשון מאז הפלישה שהתקפה של הרוסים התקיימה כפי שצפו בארצות הברית, ושהיא מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי. ביידן הדגיש שוב שארצות הברית לא תילחם באוקראיה, אך כן תגן על שותפות ברית נאט"ו ותפרוס כוחות נוספים בגרמניה.

באוקראינה אישרו שהכוחות הרוסים השתלטו על אזור האסון בצ'רנוביל אחרי שנערכו במקום קרבות. נשיא רוסיה ולדימין פוטין אמר על הלחימה כי מדובר בצעד הכרחי ושלארצו לא נותרה ברירה אחרת. במשרד ההגנה הרוסי טענו שהשלימו את מטרותיהם להיום, אך הדיווחים על תקיפות נמשכים.

ראש ממשלת בריטניה ג'ונסון אמר כי "המתקפה הברברית של פוטין חייבת להיכשל" ומאוחר יותר הכריז על סנקציות נגד רוסיה - לרבות על חתנו לשעבר של פוטין קיריל שמאלוב. מדינות ה-G7 הצהירו שיציגו סנקציות נוספות על מוסקווה. מנגד, משרד החוץ הרוסי מסר שרוסיה תגיב בסנקציות על העיצומים של אירופה ושל ארצות הברית.

ראש הממשלה נפתלי בנט התייחס במהלך סיום קורס הקצינים בבה"ד 1 למלחמה באירופה מבלי להזכיר כלל את רוסיה: "אני פונה לאזרחי ישראל שעוד לא יצאו מאוקראינה: צאו כעת. שמרו על חייכם. האנשים שלנו ממתינים לקלוט אתכם במעברי הגבול במערב המדינה. בנוסף, כל יהודיה ויהודי, בכל מקום בעולם, יודעים שאנחנו מחכים להם כאן ושהדלת של מדינת ישראל תמיד פתוחה. אלה רגעים קשים וטרגיים, וליבנו עם אזרחי אוקראינה שנקלעו למצב הזה ללא עוול בכפם. ישראל תירתם להושיט יד בכל סיוע הומניטארי שיידרש. יש לנו את היכולת, ואנחנו למודי ניסיון בכך".

21:08 - משרד הבריאות האוקראיני מדווח על 57 הרוגים ו-169 פצועים במהלך היום.

21:07 - סוכנות הפליטים של האו"ם: אלפי אוקראינים עברו למדינות שכנות ו-100,000 אוקראינים נמלטו מבתיהם לפי ההערכות ועדיין נמצאים במדינה.

21:03 - ביידן בתשובה לשאלה האם לא העריך מספיק את פוטין בעבר: "לא זלזלתי בו, יש לפוטין שאיפות גדולות, הוא מעוניין להקים מחדש את ברית המועצות לשעבר". לשאלה אם סנקציות אישיות על פוטין על הפרק ענה ביידן שכן.

21:18 - דיווח ברויטרס: ארצות הברית תשלח 7,000 חיילים לגרמניה.

20:59 - ראש הממשלה בנט קיים יחד עם לפיד, גנץ, כוכבי ובכירים נוספים הערכת מצב שבה חודדו לפי הודעתו "עיקרי הדירקטיבה להתנהלותה של ישראל במשבר": המשך המאמצים לפינוי ישראלים מהאיזור, סיוע לקהילה היהודית באוקראינה והיערכות לקליטת עלייה, היערכות להגשת סיוע הומניטארי והמשך הדיונים והערכות המצב באופן שוטף לבחינת ההשלכות העתידיות על ישראל.

20:54 - ברוסיה מדווחים שכ-1,400 בני אדם כבר נעצרו בהפגנות נגד הלחימה.

20:52 - באוקראינה טוענים שהחזירו את השליטה על לנמל התעופה הוסטומל שבאזור קייב.

20:50 - ביידן הבהיר שוב: כוחות אמריקנים לא ילחמו באוקראינה. כן נגן על שטח בעלות ברית נאט"ו - אם אחת מהן תותקף נפעל בכל הכוח. הוא הוסיף שישלח כוחות נוספים לגרמניה.

20:48 - עוד מביידן: כל נכס שיש לבנק VTB בארצות הברית יוקפא, ננחית מכה גדולה על התעשייה הרוסית. מחר נקיים פסגה של מדינות נאט"ו.

20:44 - ביידן בנאום ראשון מאז שהחלה הפלישה הרוסית: המתקפה הרוסית הייתה מתוכננת מראש והתפתחה במידה רבה כפי שצפינו. פוטין דחה את הדיפלומטיה. הוא בחר במלחמה, ועכשיו הוא וישלם את המחיר.

20:37 - מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר שהאו"ם מגדיל את הפעילות ההומניטריות שלו באוקראינה, ושההגנה על אזרחים חייבת להיות בראש סדר העדיפויות.

20:35 - ממשלת צרפת ממליצה לאזרחים צרפתים ששוהים באוקראינה להישאר בבתיהם.

20:20 - ראש ממשלת בלגיה אלכסנדר דה קרו: "אנחנו לא צריכים סנקציות שנובחות - אני צריכים סנקציות שנושכות".

20:20 - הקרמלין: פוטין שוחח בטלפון עם נשיא אירן אבראהים ראיסי על ההתפתחויות האחרונות באוקראינה. ראיסי הביע הבנה למבצע הצבאי הרוסי והטיל את האחריות על המערב.

20:17 - דיווח בפוליטיקו: הסנקציות האמריקניות הבאות לא צפויות לפגוע בצורה חמורה במגזר האנרגיה הרוסי - אלא יתמקדו בעיקר במוסדות פיננסיים.

20:11 - המשטרה הודיעה כי עצרה 4 מפגינים במחאה מול שגרירות רוסיה בתל אביב.

20:08 - גם קנדה מטילה סנקציות על 62 אישים וישויות פיננסיות ומבטלת את כל אישורי הייצוא מקנדה לרוסיה. בין האישים שכלולים בסנקציות: שר ההגנה הרוסי, שר האוצר, שר המשפטים וחברי מועצת הביטחון הרוסית.

19:54 - בכירים אמריקנים רומזים שנשקלת מתקפת סייבר נרחבת על רוסיה אך החלטות סופיות לא התקבלו עדיין. מספר אתרים רוסיים ובהם RT אכן נפלו.

19:44 - ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי שוחח עם פוטין ודחק בו להפסיק את האלימות באוקראינה, כך לפי הצהרה של ממשלת הודו.

19:41 - ביידן הצהיר שהסכים עם מדינות ה-G7 על "סנקציות הרסניות" נגד רוסיה. בבלומברג מצטטים סנאטור אמריקני שטוען שהסנקציות יפגעו גם בפוטין עצמו.

This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w