החלטה זריזה שמנעה אסון: תיעוד דרמטי של נחיתה יוצאת דופן, שבו נראה מטוס נוסעים מסתבך בשדה התעופה הית'רו שבלונדון, הפך תוך זמן קצר לוויראלי אחרי שצולם והועלה לרשת ביום שני.

בסרטון נראה המטוס של חברת "בריטיש איירוויז" מדגם איירבוס A321neo מאבד שליטה מיד עם הגעתו לקרקע, אחרי שעשה את דרכו ללונדון מאברדין שבסקטולנד. תחילה הוא נטה שמאלה, לאחר מכן חלקו האחורי התקרב למסלול ואז המטוס התרומם והמריא חזרה לאוויר. ברגעים הקצובים שבהם נטה המטוס אחורה אף נראה כי ייתכן שזנבו פגע בקרקע – אך לא ברור אם אכן היה מגע שכזה. 16 דקות לאחר ההמראה המחודשת המטוס נחת בבטחה, והנוסעים המבוהלים ירדו ממנו בשלום.

ריצ'רד תומסון, חבר פרלמנט בריטי מצפון מזרח סקוטלנד, היה על המטוס וסיפר ל-CNN על הרגעים שהפכו למלחיצים בעיקר בדיעבד: "הנגיעה בקרקע הייתה קשה מהרגיל, ונראה היה שהמטוס נקלע למשב רוח חזק. היה ברור שהטייס צריך להחליט מהר אם לנסות לייצב את המטוס כדי לנחות או לשנות תוכנית. למרבה המזל, הצוות הצליח להאיץ מהר כדי לצאת מהמצב".

"זה לא הרגיש דרמטי במיוחד בתוך המטוס וכולם נשארו רגועים, אבל עכשיו ברור עד כמה היינו קרובים לתקרית חמורה", המשיך תומסון והוסיף כי הוא חייב לטייסים "תודה עמוקה על המקצועיות והשלווה שלהם באופן שבו הם התמודדו עם מצב שעלול היה להיות מסוכן מאוד". סטיבן פלין, חבר פרלמנט בריטי נוסף שהיה על המטוס, הסתפק באמירה כי הוא "יכול לאשר שזה לא היה מהנה".

Can confirm this was not enjoyable. https://t.co/CPDdg2LT7V