מכה לפוטין: אנטולי צ'ובאיס, בכיר הקרמלין זה עשרות שנים, ברח מרוסיה ועזב את תפקידו כנציגו המיוחד של הנשיא וולדימיר פוטין בנושאי איכות סביבה, כך על פי דיווח שפורסם היום (רביעי) בסוכנות הידיעות רויטרס.

צ'ובאיס הוא הפוליטיקאי הרוסי הבכיר ביותר שעזב את רוסיה מאז תחילת המלחמה באוקראינה. לפי גורם בכיר במדינה, הוא "לא מתכנן לחזור", וככל הנראה עזב לטורקיה, שם תועד בזמן שמשך כסף מכספומט באיסטנבול.

Kommersant claims Anatoly Chubais is in Istanbul, as seen here getting cash out an ATM pic.twitter.com/EXEgV4P0XQ

את דרכו הפוליטית צ'ובאיס החל עוד בממשלתו של הנשיא בוריס ילצין בשנות ה-90. הוא כיהן באותה התקופה כשר אוצר והיה מי שהזניק את הכלכלה הרוסית קדימה. בתפקידו, יזם את רפורמת ההפרטה של התעשייה הרוסית, כיהן כראש סגל הקרמלין והיה סגן ראש הממשלה הרוסית.

בינתיים, המלחמה באוקראינה ממשיכה וגם המצוקה של הכוחות הרוסיים. ברשתות החברתיות עלה תיעוד שמראה כיצד החיילים הרוסים מחנים את הטנק שלהם בתחנת דלק בעיר חרסון, נכנסים לחנות הנוחות וגונבים ממנה מוצרי מזון. "הצבא השני הכי חזק בעולם? במציאות - שודדים ובוזזים חנות של תחנת דלק. לצבא הרוסי אין יכולת לנצח באוקראינה - הוא רעב, נטוש ומדוכא. הרוסים ציפו שהאוקראינים יקבלו את פניהם בפרחים, במקום זאת הם נתקלו בנחישות מברזל", אמר דובר משרד החוץ האוקראיני.

Second strongest army in the world? The reality: marauders looting a gas station store. The Russian army has no hope of winning in Ukraine. Hungry, abandoned and demoralized. The Russians expected Ukrainians to greet them with flowers, instead they were met with an iron resolve. pic.twitter.com/0i63D8OzON