היום השלישי לפלישה הרוסית לאוקראינה: אתרי הממשל ברוסיה נפלו הערב (שבת) בזה אחר זה בשל מתקפת סייבר ובצל המלחמה באוקראינה, ראש הממשלה בנט ייכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני מחר. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שלהב את האומה האוקראינית: "נילחם עד שנשחרר את המדינה". בתוך כך, צ'צ'ניה הודיעה שכבשה בסיס אוקראיני, ודווח על 5 בני אדם שנהרגו עקב מטוס תובלה רוסי שיורט.

נשיא אוקראינה זלנסקי יצא בהצהרה בשעות הערב לאומה: "נילחם עד שנשחרר את המדינה, הנחישות של העם האוקראיני שיבשה את התוכניות של רוסיה לכיבוש אוקראינה". יועצו עדכן על כ-3,500 חיילים רוסים שנהרגו או נפצעו. לפחות 2,692 מפגינים ברוסיה נעצרו לאחר שמחו נגד המלחמה ברחובות מוסקווה, סנט פטרסבורג וביותר מ-50 ערים רוסיות נוספות.

הקנצלר הגרמני, אולף שולץ, אמר שמדינתו תספק לאוקראינה כלי נשק נגד טנקים ונגד טילי קרקע-אוויר. לאחר מכן, שרי החוץ והכלכלה שלו הודיעו שגרמניה תתמוך בניתוק רוסיה ממערכת התשלומים הבין-בנקאית העולמית "SWIFT". ג'ו ביידן תקף בריאיון את רוסיה: "תשלם מחיר כבד בטווח הקצר ובטווח הארוך".

שגריר ישראל בפולין הנכנס, ד"ר יעקב לבנה, ייצא מחר בבוקר לוורשה בהתאם להנחיה של שר החוץ לפיד בהערכת המצב שהתקיימה במשרד החוץ. "במטרה לקדם את הסיוע לאזרחים ישראלים החוצים את הגבול מאוקראינה לפולין ולנוכח חשיבות האירועים והמקום המרכזי, שפולין ממלאת בהם", נכתב בהודעה.

רומן אברמוביץ', הבעלים הרוסי-ישראלי של קבוצת הכדורגל האנגלית צ'לסי, הודיע שהוא מעביר את ניהול המועדון לנאמנים, בעקבות הסנקציות הצפויות נגדו. נבחרות פולין ושוודיה בכדורגל הודיעו שלא ישחקו מול רוסיה במוקדמות גביע העולם בחודש הבא.

בתעלת למאנש נתפסה ספינת משא רוסית - הצרפתים מסרו שמדובר בחלק מהסנקציות על רוסיה. רוסיה הודיע שתסגור את השמים לחברות תעופה מפולין, מבולגריה ומצ'כיה. מנגד, שרי התחבורה של לטביה, אסטוניה וליטא החליטו לסגור את המרחב האווירי של מדינותיהם למטוסים רוסים.

הקרמלין טען שאוקראינה סירבה למנהל משא ומתן. עוד טענו במוסקווה, שפוטין הורה אתמול לחיילים הרוסים להפסיק להתקדם באוקראינה, אבל היום הם המשיכו לנוע.

ראש עיריית קייב עדכן כי 35 בני אדם נפצעו בעיר, נכון לשעה 6 בבוקר, בהם שני ילדים. באוקראינה מדווחים על לפחות 198 הרוגים כתוצאה מהפלישה. עם זאת, לא ברור אם הכוונה לאזרחים בלבד או גם לאנשי צבא. הוא הוסיף כי אין נוכחות רוסית צבאית גדולה בעיר נכון לשעות הבוקר, אך שיש קבוצות חבלניות שפועלות בתוכה.

הבוקר פרסם זלנסקי סרטון מחוץ ללשכתו בקייב ופנה לאוקראינים: יש הרבה פייק באינטרנט שאני קורא לצבא שלנו להניח את נשקו ושיש פינוי. אני כאן. לא נניח את נשקנו. נגן על המדינה שלנו". זמן קצר לאחר מכן דווח באוקראינה על פגיעה בבניין מגורים אזרחי, אך במדינה טוענים שלא היו הרוגים בתקרית.

המלחמה באוקראינה - דקה אחר דקה.

היום השלישי ללחימה: דקה אחר דקה

21:20: אוקראינה הודיעה שתנתק את רשת החשמל שלה מהרשת המשותפת עם בלארוס.

21:03: יוטיוב הודיעה שהיא משהה את הרווחים הכספיים של מספר ערוצים רוסיים מרכזיים המשתמשים בפלטפורמה שלה.

20:54: רומן אברמוביץ' המיליארדר הרוסי-ישראלי והבעלים של צ'לסי האנגלית, הודיע שהוא מעביר את ניהול המועדון לנאמנים - ככל הנראה בשל הסנקציות הצפויות נגדו.

20:40: יועצו של הנשיא זלנסקי מודיע: "כ-3,500 חיילים רוסים נהרגו או נפצעו".



20:31: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי, והבטיח לו שהאו"ם יגביר את העזרה ההומניטרית למדינתו.

20:27: לטביה הודיעה כי החל מהערב היא מצטרפת לחרם האווירי על חברות התעופה הרוסיות.

20:25: קנצלר גרמניה: "גרמניה תספק לאוקראינה 1,000 כלי נשק נגד טנקים ו-500 טילי קרקע-אוויר כדי שתוכל להגן על עצמה מול רוסיה".

19:45: ביידן תוקף את רוסיה: "יש שתי אפשרויות - או להילחם ברוסיה ולהתחיל מלחמת עולם שלישית או לגרום למדינה שפועלת בניגוד לחוק הבין-לאומי לשלם מחיר כבד. אלו הסנקציות הנרחבות בהיסטוריה. פוטין ניסה להפריד את נאט"ו, זה לא קרה ולא יקרה. רוסיה תשלם מחיר כבד בטווח הקצר ובטווח הארוך".

19:40: זלנסקי: טורקיה ואזרבייג'ן הציעו לשמש כמתווכות עם רוסיה.

19:39: דיווח ברויטרס: כוחות הצבא הרוסי מתקרבים לתחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה - הגדולה ביותר באירופה.

19:38: נשיא אוקראינה זלנסקי במסר לאומה: "נילחם עד שנשחרר את המדינה, הנחישות של העם האוקראיני שיבשה את התוכניות של רוסיה לכיבוש אוקראינה".

19:28: שרי החוץ והכלכלה של גרמניה בעד ניתוק רוסיה ממערכת התשלומים הבין-בנקאית העולמית "SWIFT".

18:59: בצל המלחמה באירופה, בנט יכנס מחר את הקבינט מדיני-ביטחוני.

18:31: הרשויות במוסקווה קיבלו הודעות אנונימיות המאיימות להציב פצצות בתחנות הרכבת ובשדה התעופה בעיר.

18:30: שגרירות רוסיה בלונדון יצרה קשר עם המשטרה הבריטית לאחר שקיבלה שיחות טלפון מאיימות.

18:05: שחקן הטניס האוקראיני סרגיי סטאחובסקי התגייס לצבא אוקראינה, למרות שאין לו ניסיון צבאי: "מוכן להילחם למען המדינה שלי".

18:00: 19 אזרחים נהרגו ו-73 נפצעו באזור דונייצק כתוצאה מהפגזות רוסיות.

17:58: דיווח ב-CNN: אנונימוס מקבלים אחריות על השבתת האתרים הרשמיים של ממשלת רוסיה.

17:39: אקו מוסקבה: אתרי האינטרנט הממשלתיים ובהם של הפרלמנט, לא עובדים.

17:27: דיווח ב-RIA: בשגרירות רוסיה בפולין נופצו החלונות, השגרירות מקבלת איומים באופן בלתי פוסק.

17:24: אזעקה נשמעת בלבוב.

17:23: בריטניה טוענת כי מהירות ההתקדמות הרוסית הואטה באופן זמני, ככל הנראה כתוצאה מקשיים לוגיסטיים חריפים והתנגדות אוקראינית חזקה.

17:15: משרד ההגנה הרוסי: הממשל בקייב מחלק לתושבים נשק אוטומטי, רובים, משגרי רימונים ותחמושת באופן מסיבי ובלתי נשלט.

17:12: משרד ההגנה הרוסי: כל היחידות הרוסיות באוקראינה קיבלו הנחיה לחדש את המתקפה שלהן מכל הכיוונים לאחר ההפסקה אמש.

17:09: רוסיה סגרה את המרחב האווירי שלה לפולין, צ'כיה ובולגריה.

17:00: קייב נכנסה לעוצר.

16:54: נבחרת שוודיה בכדורגל הודיעה שלא תשחק מול רוסיה במשחק מוקדמות המונדיאל שתוכנן להתקיים במוסקווה.

16:42: הופל מטוס תובלה רוסי, דווח על 5 הרוגים.

16:40: אתר האינטרנט הרשמי של הקרמלין קרס - לא ידועה הסיבה הרשמית.

16:36: ברשתות החברתיות הופצו תמונות של יוליה טימושנקו, ראש ממשלת אוקראינה לשעבר, אוחזת בנשק.

16:23: שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב: "רוסיה מוכנה לדון עם כל המעורבים ולמצוא פתרון למצב באוקראינה - למען השלום והיציבות".

16:18: העוצר בקייב יימשך עד יום שני בבוקר ולא עד מחר ב-8:00.

16:16: זלנסקי: "הדפנו בהצלחה את התקפות האויב. הלחימה נמשכת בערים ובמחוזות רבים במדינתנו, אבל אנחנו יודעים על מה אנחנו מגנים. הכובשים רצו לחסום את מרכז המדינה, הרסנו את התוכנית שלהם".

16:03: דיווח בבלומברג: ארה"ב שוקלת הטלת סנקציות על הבנק המרכזי הרוסי, בסך מאות מיליארדי דולרים.

16:02: צ'כיה הודיעה שהחל ממחר תסגור את המרחב האווירי שלה לחברות תעופה רוסיות.

15:47: נשיא צ'צ'ניה ובן בריתו של פוטין, רמזן קדירוב, מאשר שכוחות צ'צ'ניים פרוסים באוקראינה והצליחו לכבוש מתקן צבאי של צבא אוקראינה.

כוחות אוקראינים סורקים אחרי פגיעה באזור קייב | צילום: AP ASSOCIATED PRESS

15:39: שרת הפנים הבריטית הודיעה על ביטול אשרות הכניסה של שחקני נבחרת הכדורסל הבלארוסית - בשל תמיכת מדינתם בפלישת רוסיה לאוקראינה.

I have cancelled the visas of the Belarusian Men’s Basketball Team who were due to play in Newcastle tomorrow night.



The UK will not welcome the national sports teams of those countries who are complicit in Putin’s unprovoked and illegal invasion of #Ukraine. — Priti Patel (@pritipatel) February 26, 2022

15:32: זלנסקי: טורקיה תאסור על ספינות מלחמה רוסיות לעבור בים השחור.

15:20: ארה"ב אישרה סיוע צבאי לאוקראינה בסך 350 מיליון דולר.

15:18: נשיא טורקיה ארדואן שוחח עם הנשיא האוקראיני זלנסקי ואמר לו שמדינתו עושה את כל המאמצים כדי להגיע לסיכום על הפסקת אש.

15:14: הונגריה הודיעה כי תתמוך בכל הסנקציות שהאיחוד האירופי יפעיל נגד רוסיה.

14:59: הנסיך הבריטי ויליאם ורעייתו קייט: "עומדים לצד הנשיא זלנסקי והעם האוקראיני".

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future W & C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022

14:52 - שר החוץ הטורקי מבלוט צ'בושולו שוחח עם מקבילו הרוסי סרגיי לברוב וקרא לו לעצור את הפעילות הצבאית נגד אוקראינה.

14:41 - הקרמלין טוען שאוקראינה סירבה לנהל משא ומתן. כמו כן' טענו במוסקווה שפוטין הורה אתמול לחיילים הרוסים להפסיק להתקדם באוקראינה, אבל היום הם המשיכו לנוע. עוד הוסיפו בקרמלין שרוסיה ציפתה לסנקציות שהטיל המערב בתגובה על פלישה, ושהיא נוקטת אמצעים כדי למזער את השפעתן על הכלכלה הרוסית.

14:27 - שרי התחבורה של לטביה, אסטוניה וליטא החליטו לסגור את המרחב האווירי של מדינותיהם למטוסים רוסים וההחלטות צפויות להיות מאושרות בממשלות בקרוב, כך צוטט שר התחבורה הליטאי ברויטרס.

14:24 - שירות הביטחון הרוסי FSB טוען שאיש משמר הגבול הרוסי נפגע מאש אוקראינית, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות אינטרפקס.

14:05 - רוסיה אוסרת על חברות תעופה מפולין, מבולרגיה ומצ'כיה לטוס בשטחה.

13:49 - חברת הגז האוקראינית נפטוגז הודיע על עצירת פעילותם של בתי זיקוק במדינה בשל סכנה.

13:46 - ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו האריך את הסגר בעיר מ-17:00 ועד יום ראשון ב-8:00 (שעון קייב), כך לפי דיווח בגרדיאן.

13:38 - במשרד החוץ העבירו בקשה לישראלים שמנסים לצאת באוקראינה: "מבקשים מכל האזרחים הישראלים להציג על גופם או ברכבם שלט בולט עם האותיות IL. באופן כזה יוכלו נציגים רשמיים של ישראל לאתר את אזרחי ישראל בתורים ולסייע להם".

13:30 - ראש ממשלת איטליה מריו דראגי: איטליה תתמוך בכל הסנקציות שיטיל האיחוד האירופי על רוסיה, כולל צעדים על מערכת התשלומים העולמית SWIFT.

13:28 - משרד האוצר של אוקראינה: קרן המטבע הבין-לאומית הבטיחה לתמוך באוקראינה בכל האמצעים האפשריים.

13:07 - גורמים צרפתיים אמרו ל-BBC שהספינה הרוסית נחסמה בהתאם לסנקציות החדשות של האיחוד האירופי והוסיפו שהיא הופנתה לנמל הצפוני של בולון-סור-מר.

12:47 - סוכנות הידיעות הרוסית RIA: שגרירות רוסיה בצרפת מבקשת הסברים לאחר שספינת משא רוסית נתפסה בתעלת למאנש.

12:43 - משרד ההגנה הבריטי: הכוחות הרוסים נמצאים כ-30 ק"מ ממרכז קייב, רוסיה עדיין לא השיגה שליטה במרחב האווירי של אוקראינה - מה שמפחית מאוד את האפקטיביות של חיל האוויר הרוסי.

We can confirm the latest developments in Ukraine: pic.twitter.com/HOW8dM5m0b — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 26, 2022

12:37 - סוכנות הידיעות RIA ציטטה את חבר הסנאט הרוסי אנדיי קלימוב: "רוסיה תבחר היכן לעבוד יחד עם המערב והיכן זה כבר לא הגיוני".

12:31 - עוד מהדברים שאמר מוקדם יותר מדבדד: רוסיה לא באמת זקוקה לקשרים דיפלומטיים עם המערב. על ההחלטה של מועצת אירופה להשעות את החברות הרוסיה הוא כינה "ממש לא הוגנת" וטען: "יכולה להיות סיבה טובה לטרוק את הדלת על המועצה לנצח".

12:25 - פקיד במשרד החוץ של איחוד האמירויות אמר שארצו קוראת להפסקה מיידית של ההסלמה באוקראינה, כך לפי רויטרס.

12:21 - זלנסקי בהצהרה: "אוקראינה שולטת בקייב ובנקודות מפתח בעיר". הוא אמר שיש אלפי קורבנות ומאות אסירים שאינו מבין מדוע נשלחו לאוקראינה למות. זלנסקי הוסיף כי צריך לעצור את המלחמה ושניתן לחיות בשלום, קרא להונגריה ולגרמניה לתמוך בהוצאת רוסיה מ-SWIFT וטען שאוקראינה הרוויחה את זכותה לחברות באיחוד האירופי.

11:56 - שירותי הביטחון האוקראינים טוענים שהדיווח על הגעת חיילים רוסים לאזור לבוב הוא "פייק ניוז", וביקשו מהתושבים לשמור על קור רוח.

11:50 - נשיא רוסיה לשעבר דמיטרי מדבדב אומר הפעולה הרוסית תימשך עד להשגת התוצאות שעליהן דיבר פוטין, כך לפי דיווח ברויטרס. הוא הוסיף שהוא לא מופתע מהסנקציות האישיות נגדו ואומר שאין לו ולמשפחתו חשבונות בנק זרים או נכסים בחו"ל: "הסנקציות רק יעזרו לרוסיה להתאחד".

11:47 - בעקבות הערכת מצב: אנשי השגרירות הישראלית באוקראינה יעברו ללינה בצד הפולני של הגבול ויכנסו מדי יום ללבוב שבמערב אוקראינה, כך הודיע שר החוץ יאיר לפיד.

11:44 - בעקבות השעיית רוסיה אמש ממועצת אירופה (גוף שמקדם אמנות בין-לאומיות וזכויות אדם) - סגן ראש המועצה לביטחון לאומי ברוסיה קורא להחזיר את השימוש בעונש המוות במדינה.

11:40 - במשרד הפנים הפולני מעדכנים שכ-100,000 אוקראינים נכנסו לשטח המדינה מאז תחילת הפלישה הרוסית, כ-9,000 מהם עשו זאת בשעות האחרונות.

11:32 - ראש עיריית לבוב: 60 חיילים רוסים נסוגים מהאזור לאחר עימותים עם הצבא האוקראיני.

11:30 - בקייב נשמעו לפני זמן קצר סירנות המתריעות מפני תקיפה אווירית, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס.

11:26 - ראש עיריית לבוב שבמערב אוקראינה: "כוחות רוסים הגיעו למחוז". בסוכנות הידיעות הרוסית אייפקס טוענים שהאוקראינים הדפו את המתקפה.

11:25 - שגרירות סלובקיה עוברת מקייב לרומניה.

11:24 - אוקראינה פנתה לצלב האדום בבקשה להוציא משטחה גופות של אלף חיילים רוסים ולהחזירן לרוסיה.

11:21 - סוכנות החלל הרוסית מפסיקה את שיתוף הפעולה שלה עם אירופה בבסיס השיגור קורו שבגינאה הצרפתית כתגובה על הסנקציות שהטיל עליה המערב.

11:15 - התאחדות הכדורגל הפולנית הודיעה שלא תשחק מול רוסיה במשחק מוקדמות גביע העולם שאמור להיערך בעוד כחודש ברוסיה.

11:12 - שר החוץ האוקראיני טוען: "הצלחנו לשכנע את קפריסין להסיר התנגדותה לניתוק רוסיה מסוויפט (מערכת התשלומים הבין-לאומית)". המשמעות היא שבתוך האיחוד הונגריה וגרמניה נותרו היחידות שמסתייגות מהמהלך.

11:10 - הולנד תשלח 70 חיילים נוספים לליטא.

11:08 - סגן ראש מועצת הביטחון הרוסית טוען שארצו תגיב "באופן סימטרי" לתפיסת כספים של אזרחים וחברות רוסיות בחו"ל.

10:54 - משרד התקשורת הרוסי שלח מכתבי אזהרה לעשרה גופי תקשורת מקומיים והאשים אותם בהפצת מידע כוזב על מה שרוסיה מכנה "מבצע צבאי מיוחד" באוקראינה. הרשויות הרוסיות הורו לכלי התקשורת למחוק את המידע, אחרת הגישה שלהם למשאבי המדיה תוגבל.

Russian tennis player Andrey Rublev writes "No war please" on the camera following his advancement to the final in Dubai. pic.twitter.com/GQe8d01rTd — TSN (@TSN_Sports) February 25, 2022

10:52 - ממשלת צ'כיה אישרה משלוח נשק בשווי של כ-8.5 מיליון דולר כדי לסייע לאוקראינה. המשלוח כולל מקלעים, רובי סער וכלי נשק קלים אחרים.

10:50 - במשרד הבריאות האוקראיני מדווחים על לפחות 198 הרוגים אוקראינים בעקבות הפלישה הרוסית, בהם 3 ילדים – כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. עוד הוסיפו האוקראינים כי לפחות 1,115 בני אדם נפצעו, בהם 33 ילדים. לא ברור האם הדיווחים מתייחסים לאזרחים בלבד או גם לאנשי צבא.

10:45 - זלנסקי לאחר שיחה עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין: אוקראינה נלחמת עם נשק בידיים ומגינה גם על חירותה ועל עתידה של אירופה. שוחחנו על סיוע אפקטיבי.

10:40 - בעיר סומי שבצפון מזרח אוקראינה מוסרים שהלחימה מתנהלת ברחובות וקוראים לתושבים להישאר בבתיהם.

10:17 - משרד ההגנה הרוסי מסר שתקף הלילה באוקראינה באמצעות טילי שיוט ששוגרו מהאוויר ומהים, אך התעקש שהם כוונו לתשתיות צבאיות בלבד ולא למטרות אזרחיות – כך לפי דיווח ב-CNN. עם זאת, ברשת החדשות האמריקנית דיווחו על נזק שתועד לתשתיות אזרחיות ברחבי אוקראינה מאז תחילת הפלישה.

10:13 - ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו טוען: כרגע אין נוכחות רוסית צבאית גדולה בעיר, אך יש קבוצות חבלניות שפעולות בתוכה - כך לפי דיווח ברויטרס.

10:09 - שגרירות אוקראינה במוסקווה התפנתה ללטביה - כך לפי משרד החוץ הלטבי.

10:02 - יועץ לשר הפנים האוקראיני: לפחות 40 אתרים אזרחיים נפגעו בתקיפות הרוסיות, כך לפי רויטרס.

9:48 - שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה קורא לאמברגו על הנפט הרוסי ובידוד מלא של המדינה.

9:40 - באוקראינה טוענים שלא היו הרוגים בפגיעה בבניין המגורים בשדרת לובנובסקי 6 בקייב.

#Breaking #Russia #Ukraine



Evacuation of victims from a residential building destroyed by the occupier in Kyiv. pic.twitter.com/d26Pkji1Jc — Royal Intel (@RoyalIntel_) February 26, 2022

9:39 - ראש עיריית קייב: 35 בני אדם נפצעו בקייב נכון לשעה 6 בבוקר, בהם שני ילדים – כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. לא ברור אם הוא התכוון לאזרחים בלבד או גם לאנשי צבא.

9:30 - מנהיגי פולין, ליטא וגרמניה ייפגשו היום בברלין כדי לדון בסנקציות על רוסיה – כך לפי דובר הממשלה הפולנית פיוטר מולר. "האיחוד האירופי חייב לאמץ מיד חבילה של סנקציות חריפות חסרות רחמים נגד רוסיה", כתב מולר.

9:19 - זלנסקי קרא להחליט "אחת ולתמיד" על צירופה של אוקראינה לאיחוד האירופי.

בית בקייב שנפגע מהפצצה רוסית | צילום: אנטון גרשנקו

8:49 - בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי העדכון שלפיו סוכנות אינטרפקס הרוסית טענה שתחנת הכוח ההידרואלקטרית של קייב נשלטת על ידי רוסים אינו נכון. לפי הדיווח המעודכן, התחנה נשלטת על ידי אוקראינה.

8:34 - באוקראינה טוענים שבניין מגורים אזרחי נפגע בקייב.

8:23 - סוכנות הידיעות הרוסית IFAX: חיילים רוסים כבשו את העיר מליטופול שבדרום אוקראינה. עוד ציינו בסוכנות הידיעות שרוסיה השתמשה הלילה בטילי שיוט ובספינות כדי לתקוף את אוקראינה.

8:18 - זלנסקי כתב בטוויטר ששוחח עם נשיא צרפת עמנואל מקרון: "נשק וציוד בדרך לאוקראינה".

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

8:13 - זלנסקי במסר בסרטון מחוץ ללשכתו בקייב: "יש הרבה פייק באינטרנט שאני קורא לצבא שלנו להניח את נשקו ושיש פינוי. אני כאן. לא נניח את נשקנו. נגן על המדינה שלנו".

8:11 - כוחות רוסים השתלטו על תחנת הכוח ההידרואלקטרית של קייב, כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס.

8:08 - יועץ בכיר לנשיא אוקראינה: "גם אם תהליך המשא ומתן יתחיל - והוא עומד להתחיל - אוקראינה תקבע תנאים"

07:48 - תושבי קייב מדווחים ששמעו קולות פיצוצים במרכז העיר. במהלך הלילה טען הצבא האוקראיני שהצליח להדוף מתקפה רוסית על בסיס באזור.

07:45 - משרד הפנים האוקראיני מזהיר את תושבי קייב: "מתנהלת לחימה ברחובות העיר. הישארו רגועים והיזהרו עד כמה שניתן. אם אתם במקלט - הישארו שם. אם אתם בבית - אל תתקרבו לחלונות או למרפסות, אלא שהו בחדרים פנימיים. אם אתם שומעים אזעקות - מהרו למקלט הקרוב ביותר".

07:41 - יועץ למשרדו של נשיא אוקראינה מעדכן על לחימה בין הצבא האוקראיני לרוסי בחרסון, מיקולאייב ואודסה.

07:26 - הפיקוד הצבאי האוקראיני מעדכן שטילי שיוט רוסיים נורו לכיוון אוקראינה מהים השחור, ופגעו בערים סומי, פולטבה ומריאופול.

רמזן קדירוב, נשיא צ'צ'ניה

07:15 - תושבי קייב מעדכנים בשיחה עם רויטרס: נשמעים קולות ירי סמוך לרובע הממשלתי בעיר הבירה.

07:12 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הנחה את מחלקת המדינה להעביר לאוקראינה 350 מיליון דולרים, שיוקצו לרכישת אמצעי לחימה במטרה להתגונן מפני הפלישה הרוסית.

06:41 - הצבא האוקראיני טוען: "השמדנו בקייב שיירה רוסית שכללה שני רכבים, שתי משאיות עם תחמושת וגם טנק".

6:30 - פקידים אמריקנים אישרו לסוכנות הידיעות AP כי מטוס תובלה רוסי הופל על ידי אוקראינה כ-85 ק"מ דרומית מקייב.

06:20 - וושינגטון פוסט מדווח: ארה"ב הציעה לפנות את נשיא אוקראינה זלנסקי מקייב - אך עד כה הוא סירב. על פי הדיווח, בכירים אמריקנים וביניהם ראש ה-CIA הזהירו בשבועות האחרונים את זלנסקי ואף טענו שייתכן ויחידות חיסול רוסיות כבר נמצאות בקייב. כזכור, זלנסקי מודע היטב לסכנה הטמונה בהישארותו בקייב, ואף הצהיר שהוא המטרה מספר 1 של רוסיה, ומשפחתו נמצאת מיד אחריו.

06:16 - למרות שהלחימה טרם הגיעה לשם, אזעקות נשמעו גם בעיר לבוב שבמערב אוקראינה.

06:12 - חברת מטה הודיעה כי תחסום כלי תקשורת שבשליטת הקרמלין ותמנע מהם לפרסם ולהפיק רווחים בפלטפורמות של החברה, ובראשן פייסבוק.

05:54 - ראש עיריית וסילקיב, הממוקמת כ-30 ק"מ מדרום לקייב, מספרת שמתנהלת בעיר לחימה עזה בין הכוחות האוקראינים לבין הרוסים. בשיחה בערוץ הפרלמנט האוקראיני, היא ציינה שהכוח המגן ספג אבידות, וכ-200 לוחמים נפגעו בלחימה.

_OBJ

05:46 - רשת האינטרנט באוקראינה חווה נפילות בימים האחרונים, כך על פי ארגון NetBlocks שמנטר הפרעות והשבתות באינטרנט. על פי הדיווח של הארגון, ספקית רשת גדולה באוקראינה סבלה מתקלה משמעותית שגרמה להפרעות בתקשורת בחרקוב ובקייב.

05:41 - אחרי כמה שעות של לחימה והדי פיצוצים, בקייב נרשמה רגיעה יחסית מהשעה 05:00, אם כי עדיין נשמעים בעיר קולות ירי.

04:17 - הצבא האוקראיני טוען שכוחותיו הצליחו להדוף התקפה של חיילים רוסים על בסיס צבאי בקייב. על פי דיווח של רשת אינטרפקס האוקראינית, הרוסים מנסים לתקוף גם תחנת כוח בבירה.

04:00 - נוסף על הפיצוצים שנשמעים בבירה, באוקראינה דווח על לחימה שהחלה גם בפרוור במזרח קייב, במקביל לחילופי האש שמתרחשים מדרום וממערב לעיר.

03:28 - על פי דיווח ברויטרס, גרמניה ואיטליה ריככו את עמדתן לגבי חסימת רוסיה ממערכת סוויפט, שאחראית על נתח ניכר מההעברות הבנקאיות בעולם. בכך, נטען בכתבה, התחזקה האפשרות שארה"ב, בריטניה, קנדה והאיחוד האירופי יפעלו כדי למנוע ממוסקבה להשתמש במערכת ובכך להעמיק עוד יותר את הפגיעה בה - נוסף על הסנקציות שכבר הוטלו על המדינה ועל בכיריה.

03:25 - עדי ראייה בקייב מספרים על שמיעת הדי פיצוצים וארטילריה. הלחימה מתנהלת כרגע בפאתיה הדרומיים והמערביים של העיר.

Hard to sleep in Kyiv now, have heard dozens and dozens of explosions in the last few minutes — likely including air defense. https://t.co/eDQlnGO6qB — Siobhán O'Grady (@siobhan_ogrady) February 26, 2022

02:38 - אחרי שזלנסקי הודה שהצבא הרוסי מתקדם לקייב מצפון וממזרח, רשת CNN מדווחת על לחימה קשה באזור הבירה, והדי פיצוצים נשמעו היטב בעיר. על פי הדיווח, הלחימה מתנהלת בעיר וסילקיב, הממוקמת כ-35 קילומטרים מדרום לעיר הבירה.

02:14 - מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש טוען: "החיילים הרוסים צריכים לחזור לבסיסים שלהם".

_OBJ

01:51 - טוויטר הודיעה על השעיית שירותי הפרסום שלה למשתמשים רוסים ואוקראינים. בנוסף, הודיעה החברה כי תוסיף המלצות לציוצים כדי למנוע הפצה של תוכן פוגעני.

01:23 - שליחה של רוסיה לאו"ם כינה את ההצעה לגנות את הפלישה לאוקראינה "אנטי רוסית", והוסיף כי מדובר ב"צעד ברוטלי ולא אנושי בלוח השחמט האוקראיני". עם זאת, הוא הודה למדינות שהתנגדו להצעת מועצת הביטחון.

לעומתו, הנשיא האוקראיני זלנסקי בירך על ההצעה:

As continues to attack Kyiv, the draft resolution is co-sponsored by an unprecedented number of Member States. This proves: the world is with us, the truth is with us, the victory will be ours ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

01:07 - ארה"ב מודיעה על סנקציות נוספות נגד בכירים בקרמלין: שר ההגנה שויגו והקצין הבכיר גרסימוב יצטרפו לנשיא פוטין ולשר החוץ לברוב, שעליהם הוכרז כבר אתמול.

00:48 - הנשיא האוקראיני הוסיף: "המטרה העיקרית שלנו היא לסיים את הטבח הזה. האויב סובל מאבידות כבדות - הוא איבד היום מאות חיילים שחצו את הגבול. למרבה הצער גם אנחנו סבלנו מאבידות. האוקראינים מתייצבים בצורה הירואית נגד התוקפנות הרוסית, שאין לה כל הצדקה".

00:45 - זלנסקי במסר נוסף לאומה האוקראינית: "הלילה הזה יהיה קשה מאוד, האויב ישתמש בכל הכלים שלו כדי לשבור את ההתנגדות האוקראינית". הנשיא האוקראיני הוסיף: "אנחנו חייבים לעמוד על שלנו. הגורל של אוקראינה מוכרע ברגעים אלה. עבר עלינו יום קשה אבל עם הרבה גבורה. אנחנו נלחמים על המדינה שלנו בכל החזיתות וברבות מהערים היפות שלנו. אנחנו גם נלחמים בחזית הדיפלומטית - יותר קל לספור עם מי ממנהיגי העולם לא דיברתי עדיין".

_OBJ

המנהיג האוקראיני גם האשים את רוסיה בהפצצת גני ילדים: "אין דבר שיכול להסביר מדוע גנים ותשתיות אזרחיות תחת התקפה. איזו מין מלחמה זו נגד הילדים האוקראינים? גם הם ניאו-נאצים? או אולי הם חיילי נאט"ו שמסכנים את רוסיה?".

_OBJ

00:43 - מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה בניו יורק ודנה בפלישה הרוסית. כצפוי, רוסיה הטילו וטו על ההצעה לגנות את הפלישה, וסין נמנעה. 11 חברות הצביעו בעד.

00:32 - ממשל ביידן ביקש מהקונגרס להקצות 2.9 מיליארד דולר לטובת סיוע הומניטרי לאוקראינה, ו-3.5 מיליארד נוספים לטובת סיוע ביטחוני.

00:10 - סרגיי ניקיפורוב, דוברו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, השמיע מסרים אופטימיים על האפשרות שרוסיה ואוקראינה יישבו יחד לשולחן המשא ומתן: "אוקראינה הייתה ונותרה מוכנה לדבר על הפסקת אש ועל שלום".

_OBJ

לעומתו, דובר מחלקת המדינה האמריקנית נד פרייס נשמע פסימי לגבי כוונותיה האמיתיות של מוסקבה: "היא מציעה דיפלומטיה תחת איומי אקדח, כשהרקטות, המרגמות והארטילריה שלה מכוונות כלפי העם האוקראיני. זו לא דיפלומטיה אמיתית".

"חשש אמיתי לנפילת קייב"

לאורך היממה האחרונה הכוחות הרוסיים הפציצו מטרות בבירה קייב וסמוך אליה. עדי ראייה דיווחו על ירי עז בחלקה המערבי של קייב. ראש העירייה, ולדימיר קליצ'קו, התייחס למצב המתוח במקום ואמר: "המצב מסוכן. הלילה הקרוב והבוקר יהיו קשים במיוחד". גם בבית הלבן נשמעו קולות דומים, שהזהירו מכיבוש הבירה כבר בשעות הקרובות.

_OBJ

מלחמה באירופה - סיקור שוטף ב-N12:

בניסיון להגביר את הלחץ על רוסיה, הודיעו אתמול הבית הלבן, בריטניה והאיחוד האירופי על הטלת סנקציות נוספות על בכירים בקרמלין - ובראשם הנשיא ולדימיר פוטין ושר החוץ סרגיי לברוב. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון הבהיר כי "על העולם לוודא שפוטין ייכשל".

בהכנת הכתבה השתתפה שני בירנבוים.