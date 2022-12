גבר בן 39 מקליפורניה התאבד לאחר שרצח היום (שלישי) את 3 בנותיו, בנות 9, 10 ו-13, ומפקחת מטעם רשויות הרווחה, במהלך ביקור מפוקח בכנסייה בעיר סקרמנטו.

"הירי החל בשעות אחר הצוהריים, ועובד הכנסייה ששמע את היריות התקשר למוקד החירום. כוחות המשטרה הגיעו לכנסייה ומצאו בה 5 בני אדם מתים עם פצעי ירי. האירוע נחקר כאירוע של אלימות במשפחה", מסר השריף סקוט ג'ונס.

מחקירה ראשונית עולה כי הגבר, שהיה מנוכר מאימם של 3 בנותיו, ביקר בכנסייה תחת פיקוח של פקידה מרשויות הרווחה, ירה בה וב-3 בנותיו למוות, ושם קץ לחייו.

Another senseless act of gun violence in America - this time in our backyard. In a church with kids inside. Absolutely devastating.



Our hearts go out to the victims, their families and their communities.



We are working closely with local law enforcement.