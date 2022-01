בצל המתיחות הגואה באוקראינה, נשיא ארה"ב ביידן שוחח אמש (חמישי) בטלפון עם נשיא אוקראינה זלנסקי. בהודעת הבית הלבן שפורסמה זמן קצר לאחר מכן נמסר כי ביידן הדגיש בשיחה את נכונתה של ארה"ב לסייע לאוקראינה - אך ב-CNN דווח שהנשיא האמריקני הזהיר את מקבילו: "פלישה רוסית היא כמעט עובדה מוגמרת - הכינו את עצמכם לפגיעה ברגע שהאדמה תקפא". בבית הלבן הכחישו את הדיווחים - "זה לא נכון".

ולדימיר פוטין וג'ו ביידן | עיבוד: רויטרס

נשיא אוקראינה צייץ באנגלית על השיחה ושיבח את הסיוע של ארה"ב. "קיימתי שיחת טלפון ארוכה עם הנשיא ביידן. דנו במאמצים הדיפלומטיים האחרונים בנושא הסרת הסלמה והסכמנו על פעולות משותפות לעתיד", מסר הנשיא זלנסקי. "הודיתי לביידן על הסיוע הצבאי המתמשך וכמו כן נדונו אפשרויות לתמיכה כספית באוקראינה".

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

על פי הדיווחים, ביידן אמר לנשיא אוקראינה להכשיר את ארצו לקראת פלישה. הנשיא האמריקני אמר לזלנסקי "פלישה רוסית היא כמעט עובדה מוגמרת. קייב עלולה להיכבש בידי כוחות רוסים - 'התכוננו לפגיעה ברגע שהאדמה תקפא', אמר ביידן", כך לפי הגורם הרשמי שצוטט בדיווח של רשת CNN.

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn. Kyiv could be “sacked," Russian forces may attempt to occupy it, “prepare for impact”, Biden said, according to this official. — Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 27, 2022

בהודעת הבית הלבן נכתב כי הנשיא ביידן שוחח עם הנשיא האוקראיני זלנסקי ואישרר את נכונותה של ארצות הברית יחד עם בעלות בריתה ושותפיה להגיב בנחישות אם רוסיה תפלוש. עוד נאמר בהודעה כי ביידן "הדגיש את מחויבותה של ארצות הברית לריבונותה ולשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה וציין כי המדינה סיפקה לאוקראינה למעלה מחצי מיליארד דולר בפיתוח וסיוע הומניטרי בשנה האחרונה, והיא בוחנת תמיכה כלכלית נוספת כדי לסייע לכלכלת אוקראינה על רקע הלחץ הנובע מההתעצמות הצבאית הרוסית".

בהודעה הובהר כי למרות עזיבתם של בני משפחה אמריקנים של אנשי השגרירות, השגרירות האמריקנית בקייב נותרה פתוחה ופועלת כסדרה. עוד נכתב כי הנשיא האמריקני תומך ב"מאמצי פתרון סכסוכים בפורמט נורמנדי, והביע את תקוותו כי המחויבות המחודשת של הצדדים ב-26 בינואר לתנאי הפסקת האש ביולי 2020 תסייע בהפחתת המתיחות ובקידום יישום הסכמי מינסק".

בבית הלבן הכחישו את הדיווחים: "זה לא נכון. הנשיא ביידן אמר כי ישנה אפשרות ברורה שהרוסים יוכלו לפלוש לאוקראינה בפברואר. הוא אמר זאת בעבר בפומבי ואנחנו מזהירים על כך כבר חודשים. דיווחים נוספים או שונים מזה הם שקריים לחלוטין".